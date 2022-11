Két új kedvezményes hitelprogram fiataloknak

„Az elmúlt időszakban elég sok helyzetben találkoztunk azzal, hogy nehézséget okoz a fiataloknak a továbbtanulásban a tandíjak kifizetése, az eszközök vásárlása, egy jobb laptop, egy szoftver, akár a tanulással járó publikációs költségek, igazából ezeken lehet most könnyíteni” – magyarázta az RMDSZ képviselője. Hozzátette, ez

tandíjakra, iskolai felszerelésekre, tudományos programokon való részvételre, albérletre legfeljebb háromszáz euróig, kollégiumi szállásra, eszközökre lehet költeni többek közt, de le lehet előlegezni ebből egy lakásvásárlást, vagy orvosi vizsgálatokra, fogászati kezelésekre is költhető például.

valamint az ezzel kapcsolatos költségeket. A Family Startra azok a családok jogosultak, akiknek a havi nettó összjövedelme nem haladja meg a 7500 lejt, a hitel maximum 75 ezer lejig igényelhető. Itt 625 lej lenne a havi törlesztő részlet, ha valaki a maximális összeget veszi fel a maximális futamidőre.

„Amikor a családok megtorpannak, amikor valami miatt nehezebb továbblépni, közös jövőt tervezni, amikor akár az anyagiak miatt nem születik meg a kívánt kisbaba, akkor lehet például ehhez a hitelhez folyamodni” – sorolja Csép Éva Andrea, aki rámutat, itt is célirányosan lehet költeni az összeget, el is kell számolni vele.

Hogy mire költhető, az nagyon hasonló az előző program feltételeihez: bölcsődei, óvodai számlák, iskolai after school programok, orvosi költségek, például elszámolható egy szülés egy magánkórházban is, de az esküvő kapcsán felmerülő költségekre, új családi autó leelőlegezésére, vagy épp fogyatékkal élő személyek számára átalakítható autó vásárlására is fordítható a hitel.

A képviselő elmondta, 250–250 millió lej van a két programban, és számításaik szerint 8300 diákot és 630 családot tudnak segíteni ebből. Jelenleg még a bankok jelentkezése zajlik, de november 10. után már szerződéskötésre lehet jelentkezni a különböző pénzintézeteknél.