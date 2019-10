Két új bölcsőde és egy óvoda épül Marosvásárhelyen

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Uniós pénzalapokat hívott le a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal két új bölcsőde és egy óvoda építésére. A tanácsosok az önrész bevállalására kellett rábólintsanak.

A benyújtott tervezetek szerint a Belvedere negyedben egy 150 férőhelyes bölcsőde és óvoda épülne.

Teljesen új épület lesz, jelenleg ugyanis a negyedben nincs semmilyen oktatási és szociális intézmény. A bemutatott adatok szerint a beruházás értéke 16 267 347 lej, ebből az uniós támogatás 2 848 260 lej. A Víztelep utcában egy régi épületet újítanának fel és bővítenek ki bölcsődének. A régi épületben lesznek az adminisztrációs irodák, az új épületben pedig a bölcsődéhez szükséges termek. Itt nyolcvan kisgyereket fognak majd gondozni az Egyesülés negyedből és környékéről. A befektetés összértéke 12 155 111 lej, ebből 2 791 295 lej uniós támogatás, a többit saját alapból kell biztosítani. A munkálatokat előre láthatóan fél éven belül kezdik el.

A rendkívüli ülésre összehívott tanácsosok közül többen szóvá tették, hogy bár fontos a bölcsődeépítés, jó lenne, ha a pénzalapok biztosítása fordított lenne, vagyis 80 százalékát az európai unió, 20 százalékát a város biztosítaná. Hiszen így félő, hogy a 80 százalékos önrész megterheli a következő évi költségvetést. Csiki Zsolt, az RMDSZ-frakció vezetője azt is felrótta, hogy a város költségvetésének összeállításakor a szakigazgatóságok, a városvezetés nem valós, behajtható összegekkel számolt. „A város idei bevétele 387 millió lej kellene legyen, ebből szeptember végéig csupán 225 millió folyt be, így, bármennyire is örvendünk a bölcsődék és óvoda építésének, aggódunk amiatt, hogy az elkövetkező négy évben több mint 20 millió lejes önrészt kell kifizessen a város” – mondta el aggodalmát a frakcióvezető.

Mózes Levente tanácsos arra hívta fel a városvezetés figyelmét, hogy a Víztelep utcában a régi épület, amit fel fognak újítani, Bernády György városépítő polgármester idejéből való, és fontos, hogy stílusát megőrizve renoválják, s a mellé épülő rész is „találjon a régivel”. Végül a 16 jelenlévő önkormányzati képviselő egyöntetűen megszavazta mindkét határozatot, rábólintva arra, hogy a város kifizesse majd az önrészt a beruházásokhoz. Marosvásárhelyen jelenleg hat bölcsőde van, összesen 337 hellyel, mindenhol nagy a túljelentkezés. Idén ősszel 780 kisgyereket írattak be.