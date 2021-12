Két tinédzser lett öngyilkos a hétvégén

Jobban oda kell figyelnünk egymásra, ha a depresszió valamely jelét is tapasztaljuk a gyerekeken, szakemberhez kell fordulni. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Szombaton lett öngyilkos a Tamási Áron Gimnázium egyik 18 éves diákja, egy rendkívül jó képességű, lelkiismeretes,tantárgyversenyekre rendszeresen járó diák – tudtuk meg Laczkó György igazgatótól.

Egyszerűen fogalmunk sincs, miért történt, semmi előjele nem volt, semmi olyan, ami arra utalt volna, hogy bármi baj lesz vele

– mondta. Pénteken is aktívan részt vett az iskolai tevékenységekben, kérdései voltak „semmi jelét nem láttuk annak, hogy baj lenne, teljesen értetlenül állunk az eset előtt, nem tudjuk, mire vélni ezt” – tette hozzá Laczkó György.

A másik fiatalkorú egy 16 éves diák volt, a Kós Károly Szakközépiskola tanulója. Asztalos Lehel iskolapszichológus kérdésünkre elmondta: személyesen ismerte a diákot, tanította is őt. Elmondása szerint az osztályközösség is jó kedélyű, humoros gyereknek ismerte, semmi jel nem utalt arra, hogy ilyesmit fontolgatott volna, ezért értetlenül áll mindenki az eset előtt.

Az, hogy ilyen mértékben sikerült palástolnia a gondjait, egy rendkívüli eset, ritka az ilyen, hogy az osztálytársak se vegyenek észre semmit rajta, én sem vettem észre semmit

– mondta a pszichológus, majd folytatta: „hogy a szűk környezetében adott le jelzéseket arra vonatkozóan, hogy bajban van, abban biztos vagyok” – tette hozzá.

Figyelni kell a jelekre

„Az ilyen esetek 99 százalékának a depresszió az oka, és ennek megvannak a jelei is: beszűkült tevékenységi kör, alvásproblémák, fáradékonyság, nagyfokú zárkózottság és hangulatingadozás, evészavarok, gyomorproblémák, pánikrohamok” – sorolta Asztalos Lehel a depresszió néhány látványos tünetét.

Serdülőknél ez az állapot magatartásproblémák formájában jelentkezik gyakran, „amire azt mondják a szülők, hogy elviselhetetlen lett, nem bírunk vele.” Ilyenkor mindenképpen érdemes pszichológus segítségét kérni.

Rendkívül terhelt periódus a téli ünnepek időszaka, ahol problémák voltak eddig is, ott nagyon fölerősödhet a depresszív hangulat – mondta el portálunknak Szalay Zsuzsanna iskolapedagógus. Hozzátette:

kétségtelen, hogy a vírustól való félelem a jövővel kapcsolatos bizonytalanságot, kiszámíthatatlanságot hangsúlyosabbá teszi, de ennek most már elsődleges okát ő a kaotikus járványügyi intézkedésekben látja.

Azok a gyerekek, akik mögött nincs egy biztos, szerető családi háttér, most rendkívül sebezhetők. „Mi, pszichológusok láttuk, hogy ennek nem lesz jó vége, és most sajnos ez beigazolódni látszik”. Szalay Zsuzsanna azt is elmondta, hogy az elmúlt hetekben kizárólag depresszív tünetekkel keresték fel. Az évnek ebben a szakában ez megvolt eddig is, de ilyen hangsúlyosan, főként ilyen tragikus kimenetellel eddig nem volt jelen a közösségben.

Általános tanácsként a pszichológus elmondta, hogy „nem a gyermek teljesítményére kell most nagyon figyelni, hanem magára a gyermekre”. Általánosságban elmondható – tette hozzá Szalay Zsuzsanna –, hogy nagyon rossz a lelki közegészség, hiszen a pedagógusok, illetve a vele kapcsolatban lévő szülők között is sok a depresszív tüneteket mutató személy.

Nagy a létbizonytalanság, állások szűntek meg, családok anyagi feltételei váltak kérdésessé, mindezek miatt egyértelműen nő a feszültség, a szorongás, ez pedig számtalan módon ki tud ütközni a családon belül is, ezért nagyon kell most figyelnünk egymásra

– figyelmeztetett a pszichológus.

Ha ön is úgy érzi, hogy segítségre lenne szüksége, hívja az Erdélyi Telefonos és Internetes Lelkisegély-szolgálatot a 0745-800 808-as és a 0723-800 808-as normál díjas mobilszámokon hétköznap este 7 és 11 között.