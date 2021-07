Két sürgős intézkedés, hogy a diákok több mint felét ne autóval vigyék iskolába

Marosvásárhely diákjainak több mint fele autóval jut el iskolába, a tanulók 39 százalékát pedig a környező településekről hozzák be reggelente a szülők. Óriási közlekedési torlódásokat okozva számos utcában, néha még a gyalog iskolába igyekvők biztonságát is veszélyeztetve ezáltal. A Marosszéki Közösségi Alapítvány a marosvásárhelyi városházával együttműködve készített egy mobilitási tanulmányt a diákok közlekedési szokásairól, amelyben konkrét megoldási javaslatokat is megfogalmaztak.