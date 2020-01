Két per és többéves jogi csata után bukják el a magyar feliratot

Két per után jogerős bírósági ítélet kötelezi Csíkszentdomokos polgármesterét a községházát megnevező felirat eltávolítására az épület homlokzatáról. A községvezető szerint ezt meg is fogják tenni, de először az ítélet indoklását szeretnék megismerni.

A kifogásolt felirat eltávolításáért kétszer is perelt Tanasă egyesülete • Fotó: Veres Nándor

Kemény diónak bizonyult a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) számára a csíkszentdomokosi Községháza felirat levételének elérése, ehhez két bírósági eljárásra is szüksége volt. Először 2016-ban indítottak pert ennek érdekében, de azt a keresetet a hiányzó iratok és a bélyegilleték kifizetésének elmulasztása miatt utasította el a Hargita Megyei Törvényszék.

A felirat a helyén maradt, aztán 2018 nyarán újra nekifutott a közigazgatási pernek a Dan Tanasă vezette egyesület, és év végére a Hargita Megyei Törvényszék elsőfokú ítélete számukra volt kedvező. Az egyesület által benyújtott keresetlevél szerint a megnevezés nem a közigazgatási intézmény magyar nyelvű fordítását tartalmazza, mivel csak a Polgármesteri Hivatal, illetve Helyi Tanács feliratok lehetnének az épület homlokzatán, román és magyar nyelven. Azt is kifogásolták, hogy a felirat csak magyar nyelven olvasható, ami alkotmányellenes, ugyanakkor

nem korabeli építészeti elem, mivel csak néhány éve került fel a homlokzatra.

Következett a fellebbezés, amelyet a Marosvásárhelyi Ítélőtábla tárgyalt, ám a szokásostól eltérően ez az eljárás is hosszabb lett, mivel egy magánszemély, illetve az Árus Zsolt gyergyószentmiklósi civil jogvédő által vezetett Székely Figyelő Alapítvány is perbe avatkozási kérelmet nyújtott be a bíróságon. Ezek a lépések, noha késleltették a fellebbezés tárgyalását, az elsőfokú ítélet megváltoztatását nem érték el. Tavaly decemberben

a jogerős ítéletet is kihirdették, amely szintén az ADEC számára kedvező.

A fellebbezést megalapozatlannak minősítve elutasította az ítélőtábla, így a Községháza felirat eltávolításáról rendelkező elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett.

Kérdésünkre Karda Róbert csíkszentdomokosi polgármester azt mondta, a végzést nem jó szívvel ugyan, de végre fogják hajtani, mivel nincs anyagi lehetőségük arra, hogy ennek elmulasztása miatt esetlegesen pénzbírságot fizessenek. Először viszont szeretnék megismerni az elutasító bírósági ítélet indoklását, ezért most várják ennek közlését.