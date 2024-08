Két napon át biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget családosok számára Szejkefürdőn

Ezt követően 15 órától Kádár Annamária gyerekpszichológus és a Bagolyvár könyvesbolt vezetője, Barabás Enikő beszélgetnek. A felnőtteknek szóló előadás tulajdonképpen egy interaktív beszélgetésnek van tervezve, melybe a résztvevők is becsatlakozhatnak, kérdezhetnek, véleményt kérhetnek és alkothatnak.

17 órától Kerekítő Manó mondókázós foglalkozást tart Lukács Gabriella a gyerekeknek, ezzel párhuzamosan a szülők Pálfi Kinga stílustanácsadásán vehetnek részt. 18 órától újra kicsiknek kedvező program veszi kezdetét: az Iszkiri zenekar szórakoztatja majd a legkisebbeket, akik meglepetéssel is készülnek a fellépés mellett. 19 órától a Beat 4 Beat és a Projekt X zenekar váltják a színpadon az Iszkiri zenekart, majd 20 órától Mesekocsma nevű programpont veszi kezdetét, melynek során Csortán Hajnal és Tódor Kata szórakoztatják felnőtteknek szóló, pajzán mesékkel a szülőket, akik közben frissítő borokat fogyaszthatnak a Farkas Borbár jóvoltából, így zárva a családfesztivál első napját.

Vasárnap sem fog unatkozni, aki a Szejkére látogat

A második napon, azaz vasárnap ugyancsak 11 órától lesz a kapunyitás, melyet 12 órától Benczédi Zselyke családi jóga órája követ. Idén igyekeztek hangsúlyt fordítani a lelkiekre is, így a jógaórát követően, 13 órától közös áhítaton vehetnek részt a családok, Tófalvi Tamás unitárius lelkész vezetésével. 14 órától a Rozetta Néptáncegyüttes szórakoztatja a résztvevőjét műsorával, amelyre azért esett a szervezők választása, mert egy családot vonultat fel több generáción keresztül, tehát szülők és gyermekeik fognak néptáncolni a nagyérdemű előtt. 15 órától újra egészségügyi előadás veszi kezdetét, mely ez alkalommal a szülőknek szól: Orbán Sándor családorvos válaszol a szülők kérdéseire, és többek között olyan fontos dolgokról is szó esik majd, hogy milyen orvosságokat érdemes magával vinnie egy kisgyermekes szülőnek a családi nyaralásra. 16 órától a Mozsikácska zenekar szórakoztatja a kicsiket, melyet 17 órától mesés-zenés táncház követ Kinda Emese és Lukács Emőke vezetésével. 18 órától a Katlan zenekar fellépése veszi kezdetét, majd 19 órától Legendarium rajzfilm vetítés zárja a napot és egyben a családok fesztiválját is.

