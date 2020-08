Két fontos beruházás indul el Gyergyószárhegyen

Utcafórumokon írták alá két fontos beruházás kivitelezési szerződését is Gyergyószárhegyen, illetve a hozzá tartozó Güdücön. Tizenkét utca aszfaltozása kezdődik el, és közösségi házzá alakul egy, már funkcióját veszített iskolaépület.

a megváltozott árak miatt a dokumentációt is át kellett dolgozni, újra jóváhagyást szerezni rá.

Uniós forrásokból erre 5,5 millió lejt nyertek, ehhez a község 2,7 millió lejt kell hozzátegyen. Nemcsak a pénz megteremtése volt kihívás, de nehezítette a munkálat elkezdését az is, hogy a kivitelezésre kiírt első közbeszerzésre nem volt jelentkező. Így ezt másodszor is le kellett folytatni, de közben

A Csengettyű utcába hívta a környéken lakókat Danguly Ervin polgármester szombaton, azzal a szándékkal, hogy személyesen ismertesse őket arról a beruházásról, amely most indul el több évi előkészítő folyamat után.

Rendezik a sáncokat, esetenként újakat ásnak, és átereszek is épülnek, ahol szükséges.

Az utcafórumra hívott Csengettyű és Cárina utcai lakók is felvetették ezeket a kérdéseket, a polgármester válaszaiból pedig megtudhatták, a terv figyel arra, hogy az esővíz ne okozhasson később károkat, akadálytalanul folyhasson ki a falurészből a mezők felé.

Bonyolította még a folyamatot az is, hogy Szárhegyen rendszeresek az árvizek, a község egy része különösen ki van téve az áradásoknak, így ezeket a szempontokat is figyelembe kellett venni, amikor a munkát készítették elő.

Danguly közölte: a most megújuló tizenkét utca mindegyike forgalmasnak számít, például az alszegi részt köti össze a központtal, a megyei utat a vasútállomással, a felszegiek is jó úton jutnak a községháza környékére.

A kivitelezési szerződést a helyszínen írták alá, és jövő júniusig kell befejeződjenek a munkálatok. A Csengettyű utcában kezdik és egyszerre több csapat is dolgozik majd. Figyelniük kell arra is, hogy az őszi munkálatok során a mezőgazdasági gépek is eljuthassanak a földekre.