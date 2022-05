Két évnyi kényszerszünet után ismét állásbörzéket tartottak

Tizenöt személyt helyben alkalmaztak, közülük egy felsőfokú végzettséggel rendelkezett. Ha a járványidőszak előtti adatokat nézzük, akkor azt látjuk, hogy 2019-ben 1200 állásadót hívtak a börzére, 95 cég vett részt, 1289 érdeklődő jelentkezett és 397-et hívtak be további beszélgetésre, próbaidőre.

Kevesebb jelentkező

Hargita megyében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen szervezték meg az általános állásbörzét, amelyen 326 személy vett részt; 30 munkaadó 307 ajánlattal érkezett. Míg Csíkszeredában és környékén 103 betöltésre váró állást kínáltak, addig Székelyudvarhelyen és környékén 204-et. A Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség sajtószóvivője, Simona Man a Székelyhonnak elmondta, 2019-hez viszonyítva kevesebb állásajánlat és jelentkező volt, így arányosan csökkent azok száma is, akiket behívtak próbaidőre, vagy további egyeztetésre.

Mint emlékeztetett, a járványidőszak előtt Gyergyószentmiklóson is tartottak börzét, így ezért is volt az ajánlatok és érdeklődők száma nagyobb. „Örvendetes, hogy a végzős diákok közül is eljöttek néhányan, hogy megnézzék, milyen a kínálat, beszélgettek is a munkaadókkal. Általában szakiskolások, akik nem szeretnének tovább tanulni és minél előbb munkát vállalnának. De