Két díjjal ismerték el Székelyföldi Legendárium csapatának munkáját

Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményei között említhető most már a Székelyföldi Legendárium csapatának munkája, amely a Highlights of Hungary harmadik helyezettje lett ugyanakkor különdíjban is részesült. A csapat jelenleg a mondákról szóló rajzfilmsorozatának második évadán dolgozik.

• Fotó: Beliczay László

A szavazók döntése alapján idén a Székelyföldi Legendárium projekt nyerte el a Highlights of Hungary elnevezésű – Magyarország és a Kárpát-medence legkiválóbb teljesítményeit kereső – megmérettetés harmadik helyéért járó elismerést, mindemellett pedig a Mathias Corvinus Collegium (MCC) különdíját is magukénak tudhatják – fejtette ki lapunknak Fazakas Szabolcs, a projekt ötletgazdája. Mint mondta, nagykövetként csapatukat Bagossy Norbert, a Bagossy Brothers Company tagja nevezte be a kategóriák nélküli Hass, alkoss, gyarapíts! mottójú versenyre.

HIRDETÉS

Az ötletgazda rámutatott, nagyon örülnek az elismeréseknek és annak, hogy sokan támogatták őket szavazatukkal. Az is sokat jelent számukra, hogy a voksolóik között bőven voltak román nemzetiségűek is.

Ezek a díjak jót tettek a csapatnak, hiszen az elismerés egy visszaigazolás arra, hogy jó irányba haladunk, ugyanakkor egy löketet is kaptunk a további munkához

– fogalmazott az ötletgazda.

A rajzfilmen dolgoznak

A Székelyföldi Legendárium ötletgazdájától azt is megtudtuk, hogy jelenleg a legendák megmentéséről szóló sorozatuk második évadján dolgoznak, két rész már el is készült. Az újabb animációs filmek jobb minőségűek lesznek a korábbiaknál, hiszen a csapat időközben sokat tanult, sok tapasztalatot gyűjtöttek. „Úgy érzem, hogy ilyen téren most már mindenképp szintet lépett a csapat” – jelentette ki Fazakas.

A sorozatuk második évadjában már nem csak székelyföldi és erdélyi legendákat dolgoznak fel, hanem magyarországi, illetve más külhoni régiókból is merítkeznek.

Az ezt következő évaddal még inkább nyitni fognak a világ fele, hiszen más országokba is eljutnak a rajzfilm hősei. „A cél, hogy egy kicsit mindenki magáénak is érezze az animációs filmeket, azáltal hogy a helyi legendákat összekapcsoljuk a külföldiekkel. Még itt helyileg nem is tudjuk talán felfogni, de

hosszútávon komoly hozadékuk lesz a rajzfilmeknek, hiszen idővel az emberek majd kíváncsiak lesznek a képkockákon látható helyszínekre és jó eséllyel meg is akarják látogatni azokat.

Ha így gondolkodunk, akkor nem csak eszmei, de gazdasági hozadéka is van a projektnek” – jegyezte meg Fazakas Szabolcs.