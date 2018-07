Két álláspont, hogy miért nem lesz Udvarhelyen sokadalom

Utoljára két éve élvezhették a fesztivál jó hangulatát a látogatók. Archív • Fotó: Pál Árpád

„Mindegyiket megszerveztük, az elmaradtakat is, mert úgy képzeltük el, hogy az az igyekezet, amelyet az Artera Alapítvány munkáján keresztül bizonyított, másoknak is fontos lesz, és volt bennünk optimizmus, bizalom, hogy végül mégis összejön. Most úgy néz ki, hogy ez a harmadik alkalom, amikor nem tudjuk lebonyolítani a Míves Emberek Sokadalmát, mivel nem volt meg az az anyagi fedezet, amely biztosította volna azt a színvonalat, amelyet tizenkilenc éven át nyújtottunk, másképp pedig nincs értelme” – mondta lapunknak Lőrincz Zsuzsánna, a sokadalmat szervező Artera Alapítvány vezetője. Hozzátette, hogy

nem minden múlik az anyagiakon, hiszen volt már olyan, hogy egy-egy ember egyszerű értékelése átlibbentette őket a holtponton, de ezúttal ez nem elég.

Pályázatokból az idei sokadalom költségeinek egy részét fedezni tudnák, azonban számítottak a városháza támogatására is, amit nem kaptak meg, így néhány napja értesítették a mintegy száz meghívottat, hogy ne készüljenek.

„Tudom, hogy a hivatalnak sem egyszerű, nem úgy van, hogy kiveszi a zsebéből a pénzt és ideadja, előre kell tervezni, de

tény, hogy a városvezetés nem állt mellénk.

Az utolsó pillanatig bíztam bennük, ma kellett volna lennie a sajtótájékoztatónak a várban” – jegyezte meg szerdai beszélgetésünkkor Lőrincz Zsuzsánna.

A sokadalom ezen a hétvégén, újításokkal jelentkezett volna, két tematika köré szerveződve. Egyrészt a Romániában és a Kárpát-medence többi részén kisebbségben élők kézműveseit mutatták volna be, másrészt azokat a kézműves-dinasztiákat, amelyek három generáción keresztül átörökítették a mesterséget – a fellépőket is ebben a szellemben keresték meg.

„A Míves Emberek Sokadalma ízlésformáló rendezvény, bízom benne, hogy másnak is fontos, ezért az, hogy idén is elmarad, még nem jelenti azt, hogy jövőre nem tartjuk meg” – jelentette ki az alapítvány elnöke. Mivel ennek költségvetésébe tartozik az ugyanezen időszakban zajló szakmai konferencia is, ezt elhalasztják őszig, de októberben, az egyhetes műhelymunkát, majd kiállítást követően megejtik a szakmai beszélgetéseket is.

„Ez nem az Artera Alapítvány halálát jelenti,

hiszen féléves programunk van mesterségbemutatókkal, gyerekfoglalkozásokkal és játszóházzal. Meghívásunk van Kisinyovba, Borszékre, a budapesti Mesterségek Ünnepére, a Partiumi Magyar Napokra, Brüsszelbe, egyhetes táborunk lesz Moldvában, majd Budapestre utazunk az Idősek Napjára” – sorolta Lőrincz Zsuzsánna.