Készül az új buszpályaudvar, a munkálatok télen sem szünetelnek

Nemsokára a csíkszeredai távolsági buszállomás teljes területére kiterjed a felújítás, ha az ideiglenes megállóhely beüzemelésével az épületet is ki lehet üríteni. A munkálatok télen sem szünetelnek, a belső korszerűsítést abban az időszakban is lehet folytatni.

Ehhez viszont teljesen meg kell szüntetni ott a tevékenységet, és a jelenleg a Brassói út felőli oldalon megálló autóbuszokat, illetve az utasokat át kell irányítani az ideiglenes helyszínre, amelyet a Nagyrét utcában, a barkácsáruházzal szembeni betonozott területen alakítanak ki. Az elöljáró szerint szóban már megkapták a beleegyezést a közlekedésrendészettől a telephely kialakítására, várják ennek írott változatát is, és akkor, várhatóan pár napon belül ezt el is kezdik. Az átköltözés után az épületet is átadják az építőnek, hogy ott is tudjanak dolgozni.