Tanévkezdésre készülve: már nem a szülőknek kell beszerezniük a higiéniai eszközöket

A frissen felújított Nicolae Bălcescu Általános Iskola C épületében tartott sajtótájékoztatót pénteken Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere és Alexandru György alpolgármester arról, hogy hogyan készülnek a helyi tanintézetek a tanévkezdésre. A városvezető biztosította a szülőket arról, hogy ezután nem ők kell beszerezzék az iskolában szükséges alapvető higiéniai eszközöket, mint ahogy eddig évekig megszokták a legtöbb intézményben. Az iskolák már meg is kapták ehhez a költségvetési támogatást.

Cél, hogy évente két iskolaépületet is teljesen felújítsanak Marosvásárhelyen – hangzott el a sajtótájékoztatón • Fotó: Haáz Vince

tanévkezdésig be is fejezik a főbb munkálatokat, marad még néhány apróbb munkálat, amelyek már nem fogják zavarni az oktatást

Műanyagmegmentő hadsereg címmel új projektet indítanak, amelynek részeként egy alapítvány képviselőivel tárgyaltak annak érdekében, hogy

a marosvásárhelyi tanegységekben elinduljon a szelektív hulladékgyűjtés.

Soós úgy véli, ez a városnak is hasznos projekt lenne, hiszen Marosvásárhelyen 2021-ig nullaszázalékos volt a szelektív hulladékgyűjtés, és szeretnék, hogy év végéig jelentős változások történjenek. Itt két alapvető tényező van: infrastruktúra a szelektív hulladékgyűjtéshez és tájékoztatási kampány arról, hogy hogyan is kell mindezt tenni – ismertette a városvezető.

Kinyitnák az iskolaudvarokat program után is

Alexandru György alpolgármester többek között arról számolt be, hogy a polgármesteri hivatal célja, valamennyi marosvásárhelyi iskolában videorendszeres megfigyelés működjön a gyerekek biztonsága érdekében. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy

mindent megtesznek azért is, hogy az iskolaudvarok nyitva maradhassanak az iskolai program után is, hogy a gyerekek használni tudják a pályákat, az udvart.

Nagy Ibolyától, a Nicolae Bălcescu Általános Iskola igazgatójától megtudtuk, a tanintézet B épületének Ialomiței utcai udvara már idén nyitva áll a lakónegyed gyerekei előtt, hiszen eddig is bementek: amikor zárva voltak a kapuk, akkor átmásztak a kerítésen vagy megrongálták azt. Most egy biztonsági cég videomegfigyeléssel vigyázza az udvart, így a gyerekek biztonságos körülmények között mehetnek be játszani, beszélgetni iskolai program után is.