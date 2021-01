Késve érkező számla, esetleg a várttól eltérő összeg? Egyéni kérésekkel a szolgáltatót kell keresni

Nyomtatott számla. Előbb-utóbb online kell a villanyórák állását is bediktálni • Fotó: Gergely Imre

Több olvasónk is megkeresett december utolsó napjaiban azért, hogy segítsünk számukra tisztázni kérdéseiket az Electrica villanyáram-szolgáltatóval. Volt, aki egyáltalán nem kapott számlát több hónapja, másoknál az összeg volt meglepő.

Többek között Gyergyószentmiklós több városrészében nem kaptak villanyszámlát a lakók, és a hozzánk fordulók elmondták, aggódnak, hogy ha nincs számla, nem tudnak fizetni, emiatt pedig akár a szolgáltatást is megszüntetheti az Electrica. Mások attól tartottak, hogy valamilyen hiba történhetett az országos vállalatnál, és emiatt nem érkeztek meg a számlák időben. Ez azzal szokott járni, hogy utóbb kéthavi fogyasztás értékét kell egyszerre kifizetni, egy nagyobb kiadást pedig jóval nehezebb rendezni.

Válaszolt a szolgáltató

Megkeresésünkre a szolgáltató válaszlevelében azt írja, külső, nem tőlük függő okai lehetnek a számlák késésének: az elmúlt időszak szabadnapjai miatt történhetett, de

az is okozhatta a késedelmet, hogy az ünnepek alatt a szokásosnál több volt a különböző küldemények száma.

Közben, mielőtt az Electrica Furnizare e-mailben elküldött kérdéseinkre választ adott volna, megérkeztek a korábbra várt számlák.

Téli ünnepek és szabadnapok ide vagy oda, igazuk volt azoknak, akik attól tartottak, hogy most egyszerre kell kéthavi összeget fizetni.

Október 26. és december 26. közötti fogyasztás értéke szerepel például egyik olvasónk számláján.

Egyéni kérdésekre egyéni válaszok

Egy másik olvasói panasz szerint már két alkalommal is alacsony (a szokásos 200 lej körüli helyett mindössze 27 lejes) számlát kapott, és nyilván ő is arra számít, hogy ennek egyszer meglesz a visszaütője, hiszen a villanyóra ezalatt az idő alatt is változatlanul forgott, azaz valamikor majd egy nagyobb „kiegészítő” számla fog érkezni, amit nem lesz könnyű kifizetni. A szolgáltató válasza szerint számos oka lehet egy ilyen esetnek, egyebek között attól függően, hogy mikor és hogyan történt a villanyóra leolvasása, vagy a fogyasztás bejelentése.

Egyéni esetekre nem tudnak általánosságban érvényes választ adni, így akinek ilyen problémái adódnak, kérik, érdeklődjön a számlán található elérhetőségek valamelyikén.

Javasolják ugyanakkor (a járványhelyzetet is figyelembe véve), hogy a fogyasztók töltsék le és használják a MyElectrica internetes alkalmazást, ahol igényelhetik azt is, hogy online kapják ezentúl a számlákat, és ahol a saját maguk által leolvasott villanyóraállást is elküldhetik a szolgáltatónak.