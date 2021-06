Késsel támadt egymásra két nő, tömegverekedésbe fordult át a dulakodás

Késsel támadt egymásra két nő, a dulakodásba ezt követően több személy is becsatlakozott vasárnap délben a maroshévízi piac területén. Az indulatok megfékezéséhez a rendőrség és csendőrség gyorsreagálású egységeinek közbelépésére volt szükség.

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint több személy is megsérült, illetve négy autó is megrongálódott, az indulatok lecsillapítása után 11 személy vettek őrizetbe. A két csoport közötti verekedés tisztázatlan félreértések miatt törhetett ki, a rendőrségi közlés szerint több Neamț megyéből érkező is részt vett benne. A verekedésben résztvevő személyek ellen testi sértés, garázdaság, közrend megzavarása és rongálás miatt büntetőeljárás indul.