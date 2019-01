Késik a Vigadó felújítása, amely így többe is fog kerülni

A Vigadó épülete több éve kihasználatlanul áll, állaga egyre romlik • Fotó: Gábos Albin

Növekvő költségek

Füleki úgy vélte, a felújítási költségek egy részét mindenképp szeretnék pályázati forrásból biztosítani, annál is inkább, hogy ezek a költségek folyamatosan emelkednek. Míg a 2012-ben elkészült megvalósíthatósági tanulmány az 1240 négyzetméteres felületű épület helyreállítási költségeit több mint 1,5 millió euróra becsülte, az építőiparban is tapasztalt áremelkedések ezt jelentősen növelték az utóbbi években. Az alpolgármester ugyanakkor azzal számol, hogy a legutóbbi, az építőipart külön is érintő béremelések tovább növelik a felújítás várható költségét, amely most már

legalább 40 százalékkal magasabb, mint a tanulmány elkészültekor.

Ezért a megvalósíthatósági tanulmány teljes aktualizálására is szükség lesz bármilyen felújítási elképzeléshez – erősítette meg. Az elmúlt években csak állagmegőrző munkálatokat végeztek az épületen, rögzítették az omlásveszélyes vakolatot és pótolták az ereszcsatornát.

Kimaradt lehetőség



2014-ben lehetőség nyílt arra, hogy a csíkszeredai önkormányzat a Norvég Alaphoz pályázzon az ingatlan felújításához szükséges támogatásért. A terv szerint a Csíki Magánjavak költségén készült Vigadót zeneházzá alakították volna át, amely a Csíki Kamarazenekar székhelye lett volna, és a saroképületben hangversenytermet alakítottak volna ki. A pályázatot be is nyújtotta a város, de nem kaptak támogatást, mert a keret túl szűk volt ahhoz, hogy a jelentős költségű, az akkor több mint 6 millió lejbe kerülő munkálatot is belefoglalják.