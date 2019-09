Késhet a csíkszeredai elkerülő út megnyitása a forgalom előtt

Két különböző munkálatot végeznek a területen, a kivitelezők egymásra várnak • Fotó: Gábos Albin

Nem adták át az érintett területet az útépítő cégnek, és egyelőre azt sem lehet tudni, hogy mikor történhet ez meg – ez a legnagyobb akadálya annak, hogy a vasúti felüljáró hídtól a vasútvonal mentén a Rét utcai vasúti átjáróig vezető új elkerülő út utolsó szakaszát is megépítsék. Azon a részen egy volt üzemanyag-lerakat felszámolása után a terület rendezését, fertőtlenítését kellett elvégezni, ezt is idén kezdték el, de hogy mikor fejezik be, azt nem lehet tudni. A helyszínen nagy méretű kiásott gödröket lehet látni, amelyekbe víz gyűlt, és a jelek szerint nagyon rövid idő alatt nem végeznek a nem túl megfeszített ütemű munkával – olyan terület is van, ahonnan még nem ásták ki a földet. Emiatt viszont kényszerű várakozásra van ítélve az útépítéssel megbízott cég.

HIRDETÉS

Bizonytalan a befejezés

Buzogány Károly, az utat építő ING Service Kft. igazgatója kérdésünkre azt mondta, nem tudják, mikor adják át nekik a munkaterületet, ahol a munkát kell folytatni, illetve befejezni, a Brassói úthoz történő csatlakozással. Azt viszont megtudtuk, hogy számukra

legalább egy hónapra szóló feladatot jelent a hiányzó útszakasz elkészítése, így, ha egy hónapon belül nem kezdenek el ott dolgozni, akkor már nehéz lesz időben végezni.

A korábban ismertetett tervek szerint idén makadámútnak kell elkészülnie a Brassói út vasúti felüljáró alatti szakasza és a Rét utcai vasút átjáró között, amelyet ebben az állapotban megnyitnak az áthaladó forgalom előtt, tesztelve az út teherbírását. Ezzel idén

az útépítés első szakasza készülhet el, amelynek költsége a szerződés szerint áfával együtt 13 millió lej – a jelentős összeg a különleges alapozással is magyarázható, mivel a lápos, süppedős területen több rétegben elhelyezett geotextília, illetve a georácsnak nevezett műanyag háló alkalmazására volt szükség.

A Somlyó-patakon ugyanakkor nagy teherbírású híd épült, és több átereszt is beépítettek az útszerkezetbe.