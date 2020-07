Kerülik a lakott településeket a vadonba visszaengedett medvék

Jól van, de kerüli az embereket a Szombatfalván befogott fiatal medve • Fotó: Erdély Bálint Előd

Összesen két 2-3 év közötti medvét fogtak be Székelyudvarhelyen idén a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársai, aki a településektől távolabb engedték szabadon az egyedeket, természetesen a vadászterületükön belül maradva. Mărmureanu-Bíró Leonárd rámutatott, mindkét vad sorsát figyelemmel követték, és úgy tűnik, hogy visszailleszkedtek a vadonba, valamint kerülték az emberek közelségét.

Rendszeresen látjuk az ételszóróinknál a szabadon engedett vadakat és úgy tűnik, jól érzik magukat. A Szombatfalván legutóbb befogott sérült medvének például szépen gyógyul a lába

– magyarázta a szakember.

Hatásos a stresszelés

A vadászok hangos zajokkal stresszelték a medvéket befogásuk után, ami Kanadában is bevett módszernek számít, valószínűleg ennek köszönhető, hogy azok távol maradtak a településektől és messze elkerülik az embereket – közölte Mărmureanu-Bíró.

Az így stresszelt fiatal medvék hamar megtanulják, hogy kerülni kell az embereket, ugyanakkor ez a módszer a felnőtt egyedeknél még hatásosabb

– fogalmazott. Arra is kitért, hogy a nagyvadak elfogása fajtársaikra is hatással lehetett, hiszen a kérdéses helyszíneken – Cserehát, Szombatfalva –, azóta nem láttak medvéket.

Ugyanakkor hangsúlyozta, a medvepopuláció nagyon túlszaporodott, így még ha be is vált a módszer, elkerülhetetlenek a kilövések a problémás egyedek esetén. Hosszútávon ugyanis

megoldhatatlanok a folyamatos áthelyezések, főleg, hogy a legtöbb társulatnak az övékénél lényegesen kisebb vadászterülete van, máshová pedig komplikáltabb elszállítani az állatokat.

Azt is megjegyezte, hogy jelenleg napi szinten több medvekárhoz is ki kell menjenek helyszínelni a munkatársaik, ám most érnek be a termények, így a helyzet csak fokozódni fog.

Nincs információ

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársulat igazgatója lapunknak elmondta, hogy korábban lett volna lehetőségük egy anyamedve és három bocsának áthelyezésére – amelyek Csíkszeredában okoztak problémákat –, ám

mire beszerezték a szükséges engedélyeket, arra a vadak is eltávolodtak a településtől, így nem volt értelme beavatkozni, éppen ezért nincsenek tapasztalataik ez ügyben.

Tusnádfürdőn szintén nagy problémákat okoznak a medvék, ezért Albert Tibor polgármestertől érdeklődtünk, hogy voltak-e eredményes medve-áthelyezések községükben. Mint mondta, a korábbi években volt rá példa, hogy elszállítottak tőlük néhány nagyvadat, ám azok a Fogarasi-havasokba kerültek, így nem tudni, hogy a későbbiekben közelítettek-e meg településeket.

Jelenleg is van engedélyük egy medve elszállítására, ám a probléma az, hogy nincs ahová vinni az állatot, hiszen még a vadasparkoknál sem fogadják.

A polgármester, aki nemrég az államelnöktől kért segítséget a városuk területén garázdálkodó nagyvadak miatt, kijelentette: szerinte rezervátumokat kéne létrehozni és oda kéne szállítani a problémás egyedeket, vagy ha nincs más lehetőség, akkor kilövési keretek jóváhagyásával kell gyéríteni a populációt.