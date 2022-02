Kertészeti napok és ribizliborverseny Csíkmadarason

A csíkmadarasi Garden Proiect Kft. és a Ribon Natúr Szövetkezet háromnapos szakmai rendezvényre készül március 3–5. között. A hagyományossá vált kertészeti napokat idén is a szakmaiság, illetve a tapasztalatcsere irányába fordították a szervezők, és kiterjesztették a bogyós gyümölcsök feldolgozásának szakterületére is.

Előtérben a szakmaiság és a tapasztalatcsere a kertészeti napokon – hangsúlyozta a főszervező • Fotó: Veres Nándor

János Ferdinánd, a kertészeti magánvállalkozás tulajdonosa az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón tudatta, ötödik alkalommal rendezik meg a mára már nemzetközi jelleggel bíró kertészeti és szakmai napokat. „A székelyföldi kertészek mellett évről évre kibővült a szakmaiság, hiszen anyaországi előadók is jöttek hozzánk. Ez idén sem lesz másként, igyekeztünk megszólítani és elhívni a leghozzáértőbb szakembereket a rendezvényre” – közölte. A szakmai napokon

olyan modern technológiákat mutatnak majd be előadások és konferenciák formájában, mint például a dróntechnológia vagy az automata begyűjtőgépek.

A főszervező ismertette a programpontokat is, szó lesz többek között a biotermesztésről és vadon termő növényekről, a gyümölcsszaporítás technológiájáról, a zöld építészetről és műszaki ellenőrzésről – amely újdonságnak számít az országban –, továbbá metszőtanfolyamot is tartanak. Kertészmérnökök mutatják be a növényvédelmi módszereket, de szó lesz még a pályázati lehetőségekről is.

„A vadon termő és termesztett gyümölcsök által rejtett kincseink vannak vidékünkön. Miért kerüljön az alapanyag exportra, ha itthon is teremthetünk belőle értéket kész termék formájában?” – fogalmazott a Ribon Natúr Szövetkezetet érintő előadások kapcsán. Mint megjegyezte, mindezzel

bátorítást szeretnének nyújtani azoknak a fiataloknak, akik a külföldi gyümölcsösökben szerzett munkatapasztalatuk alapján szeretnének vállalkozást indítani itthon,

ugyanakkor kiváló alkalom ez a kapcsolatépítésre is.

A szakmai napok záróakkordjaként gálával egybekötött ribizliborversenyt és díjátadót tartanak, amelyre nem volt eddig példa a térségben. „Népszerűsíteni szeretnénk az elődeink hagyományos receptjei alapján készített ribizlibort. Már korábban meghirdettük a versenyt, a minták leadásának határideje február 23-a. Eddig ötven minta érkezett be határon innen és túlról, ami felülmúlja a várakozásainkat” – jelezte a szervező. A részletekről itt lehet tájékozódni. A díjátadó egyben gasztro-kulturális esemény is lesz, hiszen beszélnek a ribizlibor főételekkel való társításáról is.

A szervezők az eseményre javasolják az előzetes regisztrációt, amely nyitott a nagyközönség számára, szimbolikus belépődíj fejében, illetve az aktuálisan érvényben levő járványügyi szabályok betartásával.