Keresik a megoldást a tanteremhiányra

Így néz ki a jelenlegi iskolaépület, szeptembertől javítják, bővítik

A jelenlegi Szent György Szakközépiskola keretében működő elemi iskola épületét a század elején építette a magyar állam. Az évtizedek során több felújítási munkálatot is végeztek, de érdemleges változást nem hajtottak végre, így a több mint száztíz éves iskola eredeti formájában látható. Gyakori problémaforrás volt, hogy az előkészítő és 1–8. osztályokba járó gyerekek a Szent György Szakközépiskola különböző épületeibe jártak, ennek megoldását remélik az újonnan épülő intézménytől.

Csibi Attila Zoltán, Erdőszentgyörgy polgármestere elmondta,

pozitív jövőképet sugall az, hogy iskolabővítésre van szükség a városban,

hisz ez azt is jelenti, hogy egyre több gyerek jár iskolába.

Nem titkolt szándékunk az oktatási színvonal növelése településünkön, és ennek első lépése, hogy megfelelő környezetet biztosítsunk a tanulóknak és pedagógusoknak. Szeretném, ha Erdőszentgyörgyre a környező településekről is bejárnának a diákok

– mondta a városvezető, aki a szülőktől is megértést, együttműködést és türelmet kért, hiszen az építkezés alatt más-más helyekre fognak járni a gyerekek iskolába, nem az eddigi tantermeikbe.

Léta Áron, a Szent György Szakközépiskola igazgatója elmondta, még most is folynak az egyeztetések, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben melyik osztályt melyik épületbe osszák be. Tény, hogy

a tanteremhiányt csak úgy tudják áthidalni, ha a gyerekek két váltásban járnak majd a tanórákra,

így lesznek olyan évfolyamok, akik délután mennek iskolába. Az igazgató ismertette, a kisebbek (előkészítő és első osztályosok), valamint a végzős és középiskolai osztályok mindig délelőtt fognak járni iskolába, a megszokott rendszer szerint. A 2–4. osztályok, illetve a szakiskola második és harmadik évfolyama is délután jár majd a szakközépiskola U épületébe. A 6–7. osztályos diákok programja vár még döntésre, ugyanis annak függvényében, hogy hogyan indulnak a 9. osztályok, valamelyik évfolyamnak még délutáni oktatásban kell részesülnie.