Kerekes László, kinevezett segédpüspök volt az oroszhegyi Nagyboldogasszony-búcsú szónoka

A plébános emlékeztette a helybélieket, hogy Isten különleges jóságából a főegyházmegye mindkét főpásztora vendégük lehetett felszentelése előtt: dr. Kovács Gergely érsek karácsonykor, Kerekes László pedig ezen a jeles napon. Biztatás is ez a Jóistentől: noha az egyházközség nem éri el a kétezres lélekszámot, története során 33 papot, szerzetest és licenciátust adott a főegyházmegyének. Vasárnap, a helyi születésű Bálint Emil felcsíki főesperesnek, a csíkszeredai Szent Ágoston Egyházközség plébánosának a szülőfaluban tartandó ezüstmiséjén leplezik majd le a templomban az oroszhegyi papok emléktábláját. Opra István lelkipásztor felhívta a gyermekek figyelmét, arra is, hogy az emléktáblán lesz hely mindazoknak, akik a jövőben vállalják majd a papi hivatás.

Máriára figyelve ízlésünk, modorunk, magatartásunk is alakul. Együtt tudunk működni az isteni kegyelemmel? Meghalljuk mi az Isten akarata – cselekvéseink előtt, alatt és után is? Műveljük lelkiismeretünket és a ránk bízottakét is! – buzdított Kerekes László. Legyen Mária életútja egy biztos pont, hogy mi az érték, mi az igazság, mi az örökéletre vezető út. Az evilági értékek bőségében is tudjunk figyelni az odafent-valókra, „öröklakásunkra”.