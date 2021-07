Kerek évfordulóhoz érkezett a székelyudvarhelyi művésztelep

A Spanyár-ház adott otthont idén is a meghívott alkotóknak • Fotó: Beliczay László

A művésztelep hagyományos helyszínén, a Spanyár-házban rendezték be idén is az alkotóteret a meghívottaknak. Berze Imre képzőművész, a tábor művészeti vezetője elmondta,

az utazási korlátozások miatt nem adhattak igazi nemzetközi jelleget a rendezvénynek, de belföldi alkotók mellett Magyarországról is érkeztek művészek.

A szervezési elv megmaradt: a Pulzusra csak egyszer kaphat meghívást egy alkotó, így tehát újabb tíz művésznek adhatott otthont és alkotási lehetőséget a város. Nincs tematikus megkötés és korhatár, és „nem akarjuk különösebben túlpörgetni, hiszen nem versenysportról van szó”, folytatta Berze.

Az elsődleges cél most is az, hogy a művészek egy inspiratív közegben, jó hangulatban, tapasztalataikat, tudásukat egymással megosztva szabadon alkothassanak. Ugyanakkor

fórumjellege is van a tábornak,

hiszen portfólió-bemutatások is vannak esténként, „közösen elemezzük az alkotók munkásságát és a tapasztalat az, hogy egy-egy ilyen alkalomnak utólag van hozadéka a művész munkásságában, elindul egy gondolat, egy munkafolyamat.” A Pulzus résztvevői egy-egy alkotást itt is hagynak, gazdagodik, színesedik tehát a múzeum állománya, ezáltal a város is.