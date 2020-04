Képzett szakemberekkel és megfelelő technikával tudnak koronavírus-teszteket végezni Székelyudvarhelyen

Szükség esetén akár folyamatosan is tudnak koronavírus-teszteket végezni a székelyudvarhelyi kórházban, ugyanis az ország számos hasonló egészségügyi intézményével ellentétben a székelyudvarhelyiben több olyan labororvos is dolgozik, aki megfelelő szakképesítéssel rendelkezik a koronavírus-tesztek elvégzéséhez. A kórház erre alkalmas laborberendezéssel is rendelkezik, az intézmény laboratóriumának az újonnan létrehozott molekuláris biológiai részlege pedig megkapta a hatósági működési engedélyt: az első próbatesztet már „élesben” végezték.