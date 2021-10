Kényszervakáció: a kormánytalanság rányomta bélyegét a szülők idegrendszerére is

Vegyes a fogadtatás: hétfőtől két hétre bezárnak az iskolák. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Klaus Iohannis államfő a koronavírus-járvány kezelésében illetékes kormányzati tisztségviselőkkel tartott tanácskozása utáni sajtónyilatkozatában szerda este kifejtette, az oktatási intézményeket erőteljesen érinti a járvány, a diákok és a tanügyi személyzet megfertőződése miatt. A terjedés lassításáért úgy döntöttek, hogy a jövő hétre esedékes, október 25-én kezdődő vakációt – amely eredetileg csak az óvodásoknak és kisiskolásoknak szólna – kiterjesztik az egyetem előtti oktatás minden szintjére (a közoktatásra), tehát az általános és középiskolások is vakációznak, sőt meg is duplázzák az eredeti szünidőt, amely így kéthetes lesz.

Mindenkinek igaza van

A döntést vegyes hozzáállással fogadta a szülők társadalma, erről számolt be lapunk megkeresésére Csíky Csengele, a Magyar Szülők Szövetségének elnöke is. Mint fogalmazott, azok a szülők, akik pedagógusok is egyben, kicsit más prizmán keresztül látják az oktatást. „Ebben a helyzetben

a pedagógusszülők üdvözlik ezt a döntést, már korábbra tették volna, hisz ők azok, akik tapasztalják testközelből, hogy milyen veszélyeknek vannak kitéve, hogy hullanak ki a sorból maguk vagy kollégáik”

– mondta el Csíky Csengele. A többi szülő pedig két táborra oszlik, egyikük szintén üdvözli, és korábbra tette volna a kényszervakációt, akár felvállalva az online oktatást is. Másik része pedig ellenzi a kényszervakációt. Az utóbbi táborba tartoznak a kisgyerekes szülők, az a korosztály, akiknek a felügyeletét nehéz megoldani a dolgozó szülők mellett, és ide tartoznak a vizsga előtt álló nyolcadikos és tizenkettedikes gyerekek szülei.

„Mindenkinek megvan a maga igaza, de a helyzet az, hogy

a magunk igazát félre kell tenni, és a nagy egészet kell nézni, ami azt mutatja, hogy hatalmas a baj, és sajnos perspektíva sincs.

Hatalmas a káosz a tanügyben, mert országos szinten is nagy a káosz. A kormánytalanság és a vezetőnélküliség ebben a nehéz állapotban nagyon rányomja bélyegét a társadalomra” – fejtette ki a Magyar Szülők Szövetségének elnöke. Hozzátéve, amit még érzékelnek szervezetként az az, hogy

a bizonytalanság a szülők idegrendszerére is rányomja a bélyegét, egyre agresszívebbé válnak,

egyre inkább elhagyja őket a higgadt gondolkodás. „Meg sem próbáljuk őket visszafogni, mert nincs erre kapacitásunk, sem jogunk. Ha nem történik valami az ország élén, akkor beláthatatlan következményei lehetnek” – tekintett előre Csíky Csengele.

A tanulók húsz százaléka tanul online



Az oktatási tárca szerdai adatai alapján az igazoltan koronavírus-fertőzöttek között jelenleg országszerte 16 168 óvodást és iskolást, valamint 5590 tanügyi alkalmazottat tartanak számon. Az online tanuló gyerekek száma összesen 587 434, amely az óvodások és iskolások összlétszámának körülbelül húsz százalékát teszi ki. Hargita megyében 95 osztály tanul online jelenleg, Maros megyében 321 osztályt érint az online tanrend a héten – az Alexandru Papiu Ilarian Főgimnázium mind a 36 osztálya online tanul.