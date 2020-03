Kényszerszabadság: sürgősségi kormányrendeletben lazítottak a követelményeken

Fontos engedmények a munkaügy részéről • Fotó: Kristó Róbert

Pănescu Tibor, a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező és Szakképző Ügynökség igazgatója számolt be a változásokról. Mint mondta, a 30-as számú sürgősségi kormányrendeletet módosították, amely engedményeket hozott az érintettek körében.

Fontos módosítások

Már nem létezik korlátozás arra vonatkozóan, hogy a munkaadók milyen jellegű tevékenységet folytatnak és hány alkalmazottra lebontva igényelhetnek kényszerszabadságot. Nem kell követni, hogy a bevételek csökkentek-e, nem kell bizonyítani a pénzügyi hátterét a fizetések biztosításának, és megszűnt az a korlátozás is, amely kimondta: az alkalmazottak hetvenöt százaléka részesülhet a korábban említett munkanélküliségi státuszban.

Kiemelte, sok minden egyszerűsödött. „A leadandó dokumentumok esetében is változások történtek. A munkaadók, ahol szükséges, a munkaszerződéseket már felfüggeszthetik a munkatörvénykönyv 52/1 cikkelyének C pontja értelmében. Áprilisban nyújthatják be az igénylést a márciusi hónapra, értelemszerűen májusban pedig az áprilisra vonatkozót” – mondta.

A segélyt bruttó összegben folyósítják a munkaadók részére, akik három napon (nem munkanapon!) belül kötelesek átutalni az alkalmazott nettó bérét, továbbá az államnak befizetni az adókat.

Hangsúlyozta, a munkaadó ennek értelmében nem kell megelőlegezze az alkalmazottaknak járó segélyt, ő az ügynökség által átutalt összegből kell folyósítsa a juttatásokat. A munkaerő-elosztó ügynökségre is kötelezettség hárul: átutalni a pénzeket a kérés leadásától számított 15 napon belül az alkalmazóknak.

Jelezte, az ügynökség honlapján minden munkaadónak van egy azonosítója. Ha eddig nem létezett ilyen nyilvántartás, hívni kell a 0740-314344-es telefonszámot. Ezen a platformon minden szükséges dokumentumot elő lehet készíteni és ki lehet tölteni, amely meg fog jelenni a miniszteri rendeletben és szükséges lesz a munkavállalóknak. A már regisztrált munkaadóknak megjelenik egy „șomaj tehnic” menüpont, amely végigvezeti a dokumentumok feltöltésével kapcsolatban. Amint kijön a rendelet, automatikusan generálni fogják a dokumentumokat és digitálisan is alá kell majd írni azokat. „Igyekezni fogunk megkönnyíteni az ügymenetet magyarázó videók segítségével” – fogalmazott az igazgató.

A munkaadó platformján megjelenik egy kérdőív (chestionar epidemie). Ezt kérik kitölteni, mivel ez segítséget nyújt az ügynökségnek a költségek előzetes behatárolására. „Ezt mostanáig 868 munkaadó töltötte ki, akik 10 100 személyt hajlandók elküldeni kényszerszabadságra, 3330 személyt pedig a klasszikus munkanélküli segélyre” – összegezte az adatokat.

Felhívta a figyelmet:

az idei 19-es számú törvény értelmében csak az egyik szülő részesülhet a gyermek felügyeletére járó kedvezményben, de az is feltétel, hogy a másik szülő aktív dolgozó legyen.

Ha az egyikük szabadságon van, a másik nem kérheti ezt a jogot.