Kéménybontás útlezárással

Újabb látványos – ezúttal pedig útlezárással is járó – munkafolyamat zajlott csütörtökön a csíkszeredai, Szív utcai kazánháznál. Most a Decemberi Forradalom és a Szív utcák találkozásánál levő kéményeket bontották le, hogy a későbbiekben itt is újak kerüljenek a helyükre.