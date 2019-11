Kelemen Hunornak az oktatás az első, nem a fegyverek (x)

Az elnökválasztási kampány egyetlen vitáját csütörtök este rendezte meg az EuropaFM, amelyet három jelölt vállalt: Kelemen Hunor, Theodor Paleologu és Dan Barna. Ezúttal is távol maradt Iohannis, Dăncilă és Diaconu, ők elutasították a vitát.

Kelemen Hunor az elnökválasztási kampány vitáján • Fotó: Europa FM rádió/Facebook

A jelölteket az államfő szerepéről is kérdezték, a két román jelölt az elnöki szerep erősítése mellett érvelt, ezzel szemben Kelemen Hunor kijelentette:

Én nem akarom, hogy valaki mindenek felett álljon. Meg kell őriznünk az arányos választási rendszert és a hatalmi ágak korrekt szétválasztását ahhoz, hogy ne csússzunk el a diktatúra felé

Kelemen a vitában rámutatott arra, hogy putyini útra taszítanák Romániát, ha a Dan Barna által javasolt többlet-jogosítványokkal rendelkezne az államfő. Barna bár tagadta a szándékot, nem tudott érdemben választ adni.

Az oktatás kérdése is felmerült a vitán, arra a felvetésre, hogy hogy a GDP 2 százalékát fegyverkezésre vagy 6 százalékát oktatásra költsék, Paleologu és Barna is a hadsereg erősítése mellett érvelt, Kelemen Hunor határozottan kiállt az oktatási költségvetés növelése mellett: „Ha Románia jövőjére, az oktatást igénylő fiatalokra gondolunk, akkor ez nem lehet kérdés. A nemzetbiztonság és a honvédelem is prioritás, de nem állunk közvetlen fenyegetés alatt, így ha választani kell, várhatnak még egy évet.”

(X – Fizetett hirdetés)