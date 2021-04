Kék alkotásokkal fejezhetjük ki együttérzésünket az autizmus világnapján

Mivel a világjárvány miatt a különböző rendezvények elmaradnak, az autizmus pénteki világnapja alkalmából tavalyhoz hasonlóan ezúttal is ablakokba kihelyezett, kék színű alkotásokkal fejezhetik ki együttérzésüket az érdeklődők az autizmussal élők irányába.

Sokan fejezték ki együttérzésüket kék rajzokkal tavaly. Az autizmus világnapja alkalmából idén is kék alkotásokat tehetünk ablakainkba • Fotó: AutHelp Egyesület/Facebook

Április másodikát 2008-ban nyilvánította az autizmus világnapjává az ENSZ, ezen a napon pedig rendszerint különböző figyelemfelkeltő programokat szerveztek. A koronavírus-világjárvány miatt azonban ezek a rendezvények tavaly elmaradtak, és ez idén sem lesz másként.

A szabadtéri programok helyett egy otthonról is kivitelezhető kezdeményezést hirdetett az autizmussal élő gyerekek szülei által létrehozott csíkszeredai AutHelp Egyesület. Az akció lényege, hogy az érdeklődők az autizmus színének számító kék rajzokat vagy egyéb alkotásokat készítsenek, és helyezzék ki az ablakaikba a nap folyamán – tudtuk meg Antal Ildikótól. Az egyesület vezetője azt is elárulta, hogy

a világnap alkalmából péntek este kék fénnyel lesz megvilágítva a csíkszeredai polgármesteri hivatal és Hargita Megye Tanácsának épülete,

így csatlakozik a város a „Light it up blue” avagy a „Ragyogj kéken” világméretű kampányhoz, amellyel az autizmusra, az autizmussal élőkre szeretnék ráirányítani a figyelmet. A megmozduláson minden évben kék színnel világítják meg számos ismert intézmény épületét a csatlakozó országokban, városokban.

Az online oktatás nehézségei

Antal Ildikó kérdésünkre arra is kitért, hogy az elmúlt egy év számos nehézséget tartogatott főként az autizmussal élő gyerekek, de szüleik, tanáraik számára is.

Az online oktatás külön kihívás az autizmussal élő gyerekek esetében, nagy kreativitást igényelt a tanárak részéről, hogy olyan feladatokat állítsanak össze, amelyek minden gyereket lekötnek, illetve olyan programokat találjanak, amelyeket ők is használni tudnak. Mindent bevetettek, de nyilván csak valamilyen szinten tartást tudtak elérni, fejlődésről azonban online oktatás esetében nem lehet beszélni ezeknél a gyerekeknél

– mutatott rá Antal Ildikó.

Hozzátette: az oktatás februári újraindulását követően az autizmussal élő gyerekek is visszatérhettek az iskolapadba, de nem a megszokott formában. Míg korábban az óvodás és iskolás csoportjaik mind egy helyszínen, a József Attila Általános Iskolában található Puzzle Oktatási Központban tanultak, ahol minden a számukra megfelelő módon volt kialakítva, jelenleg felújítások miatt szét kellett választani őket, és a 24 gyermek három különböző helyszínen tanul.

HIRDETÉS

„Hálásak vagyunk, mert így a mi osztályaink is személyesen járhatnak iskolába, de nem olyan, mint régen. Hiányoznak a gyerekeknek a társaik, ha néha egy-egy közös programot tudunk szervezni, látszik rajtuk, hogy mennyire örülnek egymásnak. Tartunk a következő egy hónaptól is, a vakációban ugyanis még online tanítás sem lesz, ami ismét nagy nehézséget jelent, főként a szülők számára, akik segítsége nélkül nem is lehetett volna egyébként sem online tanítani ezeket a gyerekeket. A nehézségek és akadályok közepette az ablakokon megjelenő kék rajzok és alkotások apró, de jelentős biztatást jelentenek, együttérzést, törődést közvetítenek felénk és a külvilág irányába” – hangsúlyozta Antal Ildikó.