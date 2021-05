Kedvezményeket biztosítanak a többgyermekes családoknak Csíkszeredában

A kártya típusú igazolvánnyal többek között az uszodába való belépéskor is kedvezményben részesülnek majd a családok. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A kulturális- és sportrendezvények, illetve az egyházak támogatására elkülönített költségvetési keretből történő pályáztatást szabályozzák azok a dokumentumok, amelyeket hétfői soron kívüli ülésén fogadott el a csíkszeredai önkormányzat: az odaítélési eljárásra, a támogatás módszertanára is vonatkoznak, és tartalmazzák a kérelmezői tájékoztatót is. Szintén szavazott a testület az Országos Lakásügynökség (ANL) által épített lakások bérlése érdekében benyújtott kérések és a kritériumok alapján az igénylők elsőbbségi listájáról is. Az igénylési időszak áprilisban volt, összesen 69 kérés érkezett a lakások bérlésére, ebből 59-et talált elfogadhatónak az elbírálásra kijelölt bizottság. A listát kifüggesztik a városházán, illetve megjelenik a város honlapján is.

Támogatások a sportolóknak is

Több évre szóló programot indít a csíkszeredai lakhellyel rendelkező, legalább három vagy több gyermeket nevelő családok támogatására a helyi önkormányzat a város által fenntartott intézmények szolgáltatásaihoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében. Ennek szabályzatát is elfogadták,

az igénylők kártya típusú igazolvánnyal vehetik igénybe majd a kedvezményeket a Csíki Játékszín, a Csíki Mozi, a Csíki Székely Múzeum, a Szakszervezetek Művelődési Háza rendezvényeire, valamint a Csíki Csobbanó uszodába való belépéskor.

250 000 lejjel támogatja a város idén a Csíkszeredai Iskolás Sportklub versenyzőit – az összeget bel- és külföldi versenyekre, illetve edzőtáborokba történő utazás, az ottani szállás és étkezés, beiratkozási és bérleti díjak költségeinek fedezésére használhatják fel a sílövők, műlesiklók, jégkorongozók, gyors- és műkorcsolyázók és cselgáncsozók. Arról is döntött a testület, hogy a Csíkszeredában május végén sorra kerülő Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozóját társszervezőként a város 158 ezer lejjel támogatja a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes költségvetéséből.