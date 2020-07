Katonai repülők fognak szállni a székelyföldi települések fölött

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Buzău megyei Boboc Katonai Egység vezetősége arról értesíti a lakosságot, hogy a térség több megyéjében katonai repülőgépekkel gyakorlatoznak a Román Légiközlekedés és Légierő július 20-i napja alkalmából.

Az eseményre készülve csütörtökön edzéseket tartanak, majd 20-án lesznek gyakorlatok.

A katonai repülőgépek Sepsiszentgyörgy és Kovászna város felett is megjelennek. Hasonló forgatókönyv szerint ünnepelnek Bukarestben is, a repülős hősök emlékművénél, ahol nemcsak a katonai gépek repülnek, hanem katonai parádéra, vallási ceremóniára és koszorúzásra is sor kerül.

Július 20-án a román pilóták védőszentje, Ilie Tesviteanul próféta emléke előtt tisztelegnek.