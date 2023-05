Katolikus iskola: állásainkat nem hagyjuk el

Ezek az elutasítások, akadályozások a törvények be nem tartása melletti visszaélések iskolapéldái. Olyan hatalmi eszközök, amelyekért számonkérés kellene érje a visszaélések elkövetőit. De azt kell látnunk, hogy mindeddig erre nem került sor. Tévednek azok, akik azt hiszik, hogy megtorpanunk és csendben maradunk. Ők nem ismerik közösségünk összetartó erejét. Megerősítjük azt, amit mindig is mondtunk: katolikus iskola Marosvásárhelyen volt, van és lesz. Az elbátortalanító, megfélemlítő törekvések is megerősítenek abban, hogy jövőnk itthon, Erdélyben van, nekünk pedig az a dolgunk, hogy ezt valóra váltsuk.”

Nem csappant az érdeklődés

Tamási Zsolt, a katolikus iskola igazgatója a Székelyhonnak elmondta, hogy idén különösen fontosnak tartották megünnepelni nemcsak áldozócsütörtököt, hanem a katolikus oktatás napját is, hiszen jelenleg a marosvásárhelyi katolikus iskola van is meg nincs is, de mindenképp a katolikus oktatási szellemben működik. Örömét fejezte ki, hogy ezen a napon az érsek atya és az érdekképviselet is állásfoglalást tett közzé. Arról is beszélt, hogy ő az iskola nevében nem fogalmazott meg állásfoglalást, hiszen ő, a tanárokkal együtt az iskola újraalapításakor elfoglalták állásaikat, és azóta sem hagyták el azokat.