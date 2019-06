Katasztrófáról és szerelemről szól C.S. Lazzar legújabb regénye

• Fotó: Péter Beáta

Ez azért is érdekes, mert előző könyve is azt az üzenetet közvetíti, hogy ha hiszünk magunkban, bármi lehetséges – mutatott rá Balázs Brigitta. „Nem csak írónak tartom magam, hanem filantrópnak és inspirátornak is. És más embereket is szeretnék serkenteni, más emberek alá szeretnék egy kis szikrát adni, hogy fellobbanjon bennük is a láng. Ez az oka annak, hogy bekerült mindkét könyvembe, hogy az akaraterő, a kitartás nagyon fontos.

Mert ahhoz, hogy az ember bármit is elérjen az életben, ahhoz a kitartás alapvető, anélkül szinte lehetetlen. Ezért annyira fontos ez a rejtett üzenet

– magyarázta C.S. Lazzar. Kifejtette, annak, hogy az „Ilyen kevésen múlna…” többször is visszatérő mondata a könyvnek, az az üzenet, hogy az emberek nagyon gyakran úgy élik az életüket, hogy biztosra vesznek olyasmit, ami egyáltalán nem az, például a kapcsolataikat más emberekkel.