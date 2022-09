Kastélynapot tartanak Kutyfalván és Maroshévízen a kulturális örökség napján

Szekeres-Ugron Villő, az AntePortum Egyesület, Szabó Tekla, a Positive Transylvania Egyesület és Kálmán Attila, a Pro Castellum Degenfeld Egyesület vezetője elmondták, úgy tervezték az eseményeket, hogy ne vetélytársak legyenek, hanem erősítsék egymást. Ezért is döntöttek úgy, hogy szombaton Kutyfalvára, vasárnap pedig Maroshévízre várják a kulturális örökség iránt érdeklődőket.

Maroshévízen az Urmánczy-kastélyban vasárnap kétnyelvű rendezvénysorozattal várják a magyar és román nyelvű érdeklődőket – mutatta be a programtervet Szabó Tekla. Hozzátette, a jövőben elkezdik a kastély teljes felújítását, aminek a terveit is bemutatják, illetve a pályázati lehetőségek témáját is érintik egy kerekasztal-beszélgetésen. A programban szerepel vezetett séta, kiállítás, szabadulószoba, bábszínházi előadás, bábkészítő műhely-foglalkozások, biciklis kirándulás. Belépődíj nincs, viszont adományokat elfogadnak.