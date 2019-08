Kárt okozott a kivitelező, beázott a Kultúrpalota

Jelenleg a kár mintegy két négyzetméteres falterületen van, de meg kell akadályozni a további beázásokat • Fotó: Haáz Vince

A múlt heti esőzések következtében meglehetősen nagy, mintegy két négyzetméternyi falfelület ázott be a Kultúrpalota nagytermében, közel a tetőhöz. A Maros Megyei Múzeum igazgatója, Soós Zoltán szerint

a felújítási munkálatokat végzők gondatlansága miatt történhetett meg ez, hiszen a Kultúrpalotában harminc-negyven éve nem volt beázás, főleg a nagytermi részen.

Máshol még előfordultak kisebb gondok, de ekkora még nem.

„Márciusban adtuk át az épületet a kivitelező teljes felelősségére. Most végzik a tetőfelújításokat, s bár a kivitelező azzal hárítja a felelősséget, hogy azon a részen, ahol a beázás történt, pont nem dolgozott, de a munkások átjártak azon a részen is, és valószínűleg a járkálástól szétnyílt a bádoglemezek illesztése, ott folyik be az esővíz, s alatta a deszkázás is meg lehet gyengülve” – véleményezte a Székelyhonnak Soós Zoltán. A múzeumigazgató szerint egyértelműen a kivitelezést elnyerő ploiești-i cég a felelős, valamint az építés műszaki felelőse, aki nem ellenőrzi folyamatosan, hogyan haladnak a munkálatokkal, nem jelenti azonnal a problémákat.

A ploiești-i Romconstruct cég munkálataival másként sincsenek teljesen megelégedve, Soós szerint nem minden szempontból végzi jól, lassan halad, jelenleg is

már több mint egy hete nincsenek sehol a cég alkalmazottai, állnak a munkálatok.

A múzeumigazgató rámutatott, a problémát jelezték a felújítást lebonyolító Maros Megye Tanácsának, a kivitelezést felügyelő bizottság összeült, s kielemezte a problémát, már elküldtek egy felszólítást a kivitelező cégnek is, amelyben arra kérték, hogy javítsa ki sürgősen a hibát.