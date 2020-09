Karanténba vonulókat érintő joghézagot orvosoltak

Közös rendeletben orvosolt egy joghézagot az egészégügyi minisztérium és az egészségbiztosítási pénztár: a szabályozás értelmében jogosultak a betegszabadságra és táppénzre azok is, akik esetében klinikai vagy paraklinikai kivizsgálás nélkül rendelt el lakhelyi elkülönítést vagy más helyen történő izolációt a szakorvos. A táppénz mértékére vonatkozóan is történtek módosítások.

Aki kivizsgálás nélkül került izolációba, nem kaphatott betegszabadságot. Feloldották az ésszerűtlenséget.

Az új rendelet szeptember 22-én lépett érvénybe, így kedd óta betegszabadságra és táppénzre jogosultak azok is, akik esetében kórházi, klinikai kivizsgálás elvégzése nélkül rendelte el az izolációt a szakorvos. Korábban erre csak azok kaphattak betegszabadságot, akik kivizsgálást követően vagy hatósági intézkedés nyomán kerültek lakhelyi elkülönítésbe vagy karanténba.

„Tulajdonképpen egy joghézagot pótol az új rendelet. Most két alapvető helyzet van. Az egyik, amikor valaki elkülönítésbe kerül, és egy kórházi állapotfelmérés következményeként kerül oda – ők eddig is részesültek betegszabadságban –, a másik kategóriába tartozók pedig – azok, akik szeptember 22-től jogosultak betegszabadságra – nem klinikai, paraklinikai ellenőrzést követően kerülnek oda, hanem a szakorvossal való beszélgetést követően. Ez utóbbi kategória is jogosult betegszabadságra és meg is fogják kapni azt” – foglalta össze a tudnivalókat Duda Tihamér.

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója az utóbbi kategóriába tartozók betegszabadságának a jóváhagyásáról elmondta, ez úgy fog történni, hogy a megyei népegészségügyi igazgatóság kiállít egy dokumentumot, amelynek tartalmaznia kell a szakorvos nevét, aki az izolációt javasolta, továbbá azt, hogy ő melyik kórházban dolgozik, meg kell jelölni az elkülönítési időszakot is, illetve mellékelni kell az izolációra vonatkozó szakorvosi javaslatot. A népegészségügyi igazgatóság által kiadott dokumentum alapján a háziorvos állítja ki a betegszabadságra vonatkozó igazolást.

Jó tudni!

Az új rendelkezésről egy közleményt is kiadott az egészségbiztosítási pénztár, amelyben azt írják, hogy

a szabályozásra azért volt szükség, mert a koronavírus-járvány kitörése óta sok olyan eset előfordult, hogy a betegség jellegzetes tüneteit mutató betegek lakhelyi elkülönítésbe kerültek anélkül, hogy klinikai vagy paraklinikai vizsgálaton estek volna át.

A betegszabadság-törvény azonban mindeddig nem tartalmazott az ilyen esetekre vonatkozó szabályozást, ezért nem kaphattak betegszabadságot azok, akik hasonló helyzetbe kerültek. Fontos azonban tudni, hogy

az önkéntes izolációra továbbra sem jár betegszabadság és táppénz,

tehát abban az esetben, ha például valaki egy koronavírusos beteg kontaktszemélye, vagy ő úgy hiszi, és ez miatt önkéntes izolációba vonul szakorvosi javaslat nélkül, nem kaphat betegszabadságot – hangsúlyozta kérdésünkre Duda Tihamér.

A felgyógyulásig jár a táppénz

Egyébként múlt hónapban a betegszabadságra járó táppénz értékével kapcsolatosan is módosítások történtek. Ezek értelmében már nem 75, hanem 100 százalékos, azaz teljes értékű táppénzre jogosultak azok, akik karanténba vagy lakhelyi elkülönítésbe kerülnek. Ez érvényes arra a kategóriára is, amelyre az új rendelet által kiterjesztették a betegszabadság-törvényt. Az érintettek egészen addig jogosultak betegszabadságra és táppénzre, amíg a klinikai, paraklinikai vizsgálatok eredménye alapján gyógyulttá nem nyilvánítják őket, vagy amíg az orvos megállapítja, hogy esetében már nem áll fenn a fertőzés továbbadásának a veszélye.