Karácsonyra és szilveszterre leállnak a munkálatokkal a székelyudvarhelyi utakon

Január elejéig pihennek a munkagépek. Ha az időjárás továbbra is kedvező lesz, 2020-ban folytatódik a beruházás • Fotó: Erdély Bálint Előd

Az elkövetkező időszakban nem lesznek sehol munkálatok, biztosított Zörgő Noémi. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal sajtószóvivője hozzátette: a szakcégek december 20-án, pénteken felfüggesztették a munkát, legközelebb pedig csak jövőre folytatják. Így

az ünnepi időszakban forgalomkorlátozásra sem kell számítani Székelyudvarhelyen.

A Karácsonyi Vásár hétfőn zárult a Márton Áron téren, a tervek szerint a hivatal december 27-éig igyekszik annyira felszabadítani a Patkót, hogy újra lehessen ott közlekedni. „A berendezés egy része maradni fog, hiszen itt lesz majd a városi szilveszteri ünnepség, amelyen a Tárkány Művek magyarországi zenekar lép fel” – jegyezte meg az illetékes. A sajtóosztály egyébként már korábban közölte, hogy a szilveszteri tűzijáték előkészítése érdekében az év utolsó napjaiban elzárják majd a forgalom elől a Baróti Szabó Dávid utcát.

Jövőre marad 15 kilométer

Akárcsak az aszfaltozás, a Delgaz Grid Rt. megbízásából végzett hálózatcsere is szünetel az ünnepek ideje alatt: a szolgáltató idén közel 22 kilométer vezetéket cserélt ki Székelyudvarhelyen, így több ezer fogyasztó gázellátása vált biztonságossá. A beruházás eddigi összértéke 5 millió lej, tudtuk meg. A további 9 kilométernyi vezeték cseréjének előkészítése, engedélyeztetése már elkezdődött. 2020-ban pedig összesen legkevesebb 15 kilométer vezeték cseréjét tervezi a szolgáltató.

Fontos azonban tudni, hogy azokon a szakaszokon, ahol még nem történt meg a vezetékcsere, továbbra is előfordulhatnak gázszivárgások: ilyen esetben a szolgáltató kénytelen azonnal orvosolni a problémát. Ez történt tavaly november-decemberben is, amikor két hónap alatt közel háromszáz helyszínen kellett hibaelhárítást végezni. Az akkor történtek nyomán döntött úgy a szolgáltató, hogy elengedhetetlen a több mint harminc éves gázvezeték-rendszer teljes cseréje. A tervek szerint egyébként a munkát jövő évben be is fejeznék.