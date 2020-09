Káposztára továbbra is van igény, de vásárolni a portákon kell

Korábbi években nagy ünnep volt Gyergyószárhegyen a káposztavágás. Archív

Azt tartja a hagyomány, hogy a szárhegyi káposztát akkor kell levágni, amikor háromszor megütötte a hóharmat. A néphagyománnyal pedig ott találkozik a tudomány, hogy a káposzta érését, erjedését, elindulását segíti a fagy, mert a benne levő cukrok átalakulnak ennek hatására. Mivel az időjárás alkulásától is függ, nincs pontos dátuma a káposztavágásnak, de azért bizonyos, hogy Gyergyóba október elején megérkeznek a mínuszok, így október 7. után már esedékes hogy kapható lesz a szárhegyi káposzta – mondta Lukács Géza gazda, a Káposztatermelők Egyesületének vezetője.

HIRDETÉS

A szárhegyi káposztavágásnak már több mint tíz éve kulturális ünnepi jelleget ad a Híres Szárhegyi Káposztavásár és Fesztivál, amit idén a koronavírus-járvány miatt nem tarthatnak meg. Hiányozni fog a közösségnek, hogy az egyre népszerűbbé vált eseményre messzi földről is érkeztek vendégek, más években már az ezres létszámot is elérte a látogatottsága. Ez volt Gyergyószárhegy nagy ünnepe. A jelen körülmények között nem is engedélyeznék a hatóságok ilyen rendezvény megtartását, de ha mégis, akkor is óriási felelősséget kellene vállaljanak a szervezők.

A káposzta azonban hamarosan beérik és az értékesítése sem maradhat el.

A szárhegyi gazdák udvaraira költöztetik a vásárt, azaz minden termelő a maga portáján várja majd a vásárlókat, Lukács Géza számításai szerint október 7. és 15. között. Szándékosan nem egy napra időzítették a vásárt, hogy elkerüljék a tumultust, és Lukácsék például azt is vállalják, hogy kora reggeltől késő estig kiszolgálják majd a hozzájuk vásárolni érkezőket, hogy ne gyűljenek fel a várakozók. A gazda megjegyzi:

járvány ide vagy oda, a karácsony nem marad el, és az asztalokon ott kell legyen a töltött káposzta, így az igény várhatóan nem csökken a híres szárhegyi káposzta iránt.

A termés jó volt, meg kell becsülni

A káposztaföldön, vagyis a cárinában az alacsonyabban fekvő parcellákon a tavaszi nagy esőzések elmosták a kiültetett palánták egy részét, pótolni kellett, és ami megmaradt, az is megsínylette, a magasabb területen viszont jó közepes termés lesz. Nem panaszkodhatnak a pityóka mennyiségére, minőségére sem, és az egyéb termények is szépek lettek – ott, ahol öntözni tudtak a gazdák. Ma már csak ott jövedelmező a mezőgazdaság, ahol megoldott az öntözés. „Az nem megoldás, hogy tekergetjük a fejünket az ég felé, lessük a meteorológiai előrejelzéseket, várjuk az esőt. Aki jövedelmező földművelést szeretne, annak öntöznie kell – szögezi le Lukács, aki szerint a minőségi káposztának és más terménynek ára is van, és ezt meg kell értenie a vásárlónak.

Ha valaki bejön az udvaromra, és egyből azt kérdezi, hogy mennyit engedek a pityóka árából, annak a kezébe szoktam adni egy zacskóval, vigye haza, kóstolja meg, és utána jöjjön vissza

– mondta Lukács Géza. Ugyanakkor arra kéri az embereket, „ne verjék a fogukhoz a káposztalapit” és ne azt nézzék, hogy tíz banival olcsóbb az áruházakban, hanem most, ebben a nehéz helyzetben mutassuk meg, hogy össze tudunk tartani, helyi terméket vásárolunk, helybéli gazdától, hiszen akkor a pénz itt marad, és ha a gazdának jövedelme van, az is vásárolhat szintén helyi vállalkozótól, így segítve egymást a felemelkedésben. Ez a folyamat közvetve az egész térséget, mindannyiunkat segíti túlélni a jelenlegi nehéz helyzetet.