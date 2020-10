Káposztából nem volt hiány a szépvízi vásáron

• Fotó: Veres Nándor

• Videó: Székelyhon

„Tavasszal meg voltunk nyomorítva, amikor neki kellett volna fogni gazdálkodni, ültetni, nem szabadott kimenjünk a kapun se” – számolt be Mihály Kálmán, a káposztáskert egyik gazdája a járvány okozta tavaszi lezárásra visszaemlékezve. Az idei termést elfogadhatónak ítélte meg: ugyan nem első osztályú, de erős közepesnek felel meg. Megjegyezte, a termelők legnagyobb ellensége idén a szélsőséges időjárás volt. „Esős időben olyan nagy mennyiség hullott, hogy hosszabb ideig vízben álltak a palánták. Amikor pedig meleg volt, akkor szó szerint porzott a föld. Ez a két ellentét pedig a káposztákon is meglátszik.

Becze Enikővel már a levágott káposztával teli mezőgazdasági utánfutójuk mellett beszélgettünk. Ő úgy ítélte meg, az idei termésben van minden: kisebb, nagyobb, de óriásira nőtt és palántaméretű fej is. A gazda szerint elegendő eső hullt, így keveset kellett öntözzék a palántákat. „Nekünk tizenhárom ár volt beültetve, kénytelenek voltunk már pénteken nekifogni a vágásnak, hiszen vágni és árulni is nem lehet egyszerre” – vallotta be, hozzátéve, idén 2 lejért tudja értékesíteni a termést. Megjegyezte, neki ki van alakulva már egy vásárlórétege, akik évről évre visszajárnak hagymát és káposztát is vásárolni.