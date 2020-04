Kapcsolódás a természethez: jó program a gólyacsaládok figyelése

Vasárnap óta nem csak gólyákat, de tojásokat is lehet látni az egyik webkamerával megfigyelt gólyafészekben Sáromberkén. Három hete kapcsolta be és tette közzé a Milvus csapata azokat a webkamerákat, amelyeken keresztül élőben figyelhetünk két gólyafészket, és azóta mintegy 24 ezer felhasználó lesett be a fehér „gólyáink” mindennapjaiba a világ minden részéről.

• Fotó: Milvus Egyesület

Az egyik fészek lakói a megszokottnál korábban tértek haza idén, és a gólyapáron kívül már két tojást is láthatunk a fészekben. Vízi Júliától, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjétől megtudtuk, az egyik tojás vasárnap, másik hétfőn került a fészekbe, és körülbelül 33-34 napig költi a tojó a tojásokat. „Általában 4–7 tojást tojnak egy évben, de ez függ az időjárástól is, mert ha túl sok eső és vihar van, kevesebbet raknak, illetve a gólyapár életkorától is, de attól is, hogy kapnak-e elegendő ételt.

Tavaly négy fióka kelt ki ugyanebben a fészekben, de volt egy három napos esőzés, és mivel az egyik gyenge volt, ezért meghalt, a tojó ki is lökte a fészekből, hogy ne fertőződjenek be a többiek a lebomló testtől” – mesélte az egyesület sajtósa. A másik sáromberki webkamerával figyelt fészeknek is van lakója, de mivel neki még nincs párja, ezért szinte egész nap röpköd.

HIRDETÉS

Érdekességképpen mondta el az egyesület sajtósa, hogy tavaly vették észre a munkatársakkal, amikor gyűrűzték a környék gólyáit, hogy

egyre inkább a dombok felé húzódnak a vándormadarak, keresik a vizes területeket, mert ott több az étel is.

Idén március 14-én tette közzé a webkamerákat a Milvus egyesület, és azóta mintegy 24 ezer felhasználó lesett be a Sáromberkén fészkelő gólyákhoz a világ minden részéről, többek között Németországból, Ausztráliából, Svédországból, Amerikából is érkeztek virtuális látogatók. Romániából főként Marosvásárhelyről és környékéről, Bukarestből, Temesvárról figyelik a fehér gólyák fészkeit, Hargita és Kovászna megyéből kevesebben, de onnan is szoktak – meséli az egyesület sajtósa, aki különösen örült a Székelyhon megkeresésének. Reméli, ezáltal több emberhez elérnek a gólyacsalád mindennapjai.

Főként városi környezetből látogatnak el virtuálisan a fészekhez, valószínűleg ezáltal is keresik a kapcsolódást a természethez

– tette hozzá Vízi Júlia.

Idén 22 gólyagondnoka van az egyesületnek, ők rendszeresen figyelik a településük gólyafészkeit, és azonnal telefonálnak a Milvusnak, ha valami különöset észlelnek, illetve adatokat küldenek a gólyák érkezéséről és költéséről.

Nemrég beüzemelték a vörös vércse megfigyelésére felszerelt kamerát is Marosvásárhelyen a Kövesdomb lakónegyed egyik tizedik emeletén, így élőben figyelhető a vércsepár is a városi környezetben. „A vércsék nem építenek fészket, hanem használják azokat az odúkat, amiket kapnak. A kollégánk ablakánál felszerelt kamerán keresztül lehet figyelni őket, bár ott még nincs tojás, de valószínű, ők is raknak le, mert most napsütéses idő következik” – mondta el Vízi Júlia.