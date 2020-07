Kampányfogásként értékeli Borboly lépését a teherfogalom ügyében Gyergyószentmiklós polgármestere

A szó elszáll, a poszt megmarad. Ellentmond Borboly Csaba kijelentésének a Hargita megyei önkormányzat Facebook-bejegyzése a forgalomelterelésről és annak tudomásul vételéről • Fotó: Gergely Imre

Nagy Zoltán bemutatta azt a 2019. szeptember 23-án küldött átiratot, amelyben a megyei önkormányzatot a városban kezdett útjavításról és a szükséges útlezárásról tájékoztatták. Ismertette azt is, hogy

Hargita Megye Tanácsa (HMT) tette közzé két nappal később, szeptember 25-én a teherforgalom új útvonalát, amelyen ma is haladnak a nehézgépjárművek.

Hargita Megye Tanácsának Facebook-oldalán ez most is megtalálható.

Tíz hónapmal a teherforgalom elterelése után ébredt rá Hargita Megye Tanácsa, hogy nem volt teljesen jogszerű a teherautók átirányítása Gyergyószentmiklósról a megyei útra. Bírósági úton akarják rábírni a várost a forgalomeltereléséről szóló rendelet visszavonására.

A polgármester hozzátette azt is, hogy előzőleg egyeztettek a megyei önkormányzattal, tájékoztatták az útügyi hatóságokat, városi és megyei közlekedési rendőrséget is, és ezek beleegyezésüket adták a forgalom átirányítására. Nem is tehettek másként, hiszen

a város körzetében nincs más olyan útvonal ami erre alkalmas lenne mint az amelyik Szárhegyről Csomafalván át halad Tekerőpatakig.

A városon belül sincs alternatíva

„Nem engedhetem meg, hogy mellékutcákba, kövezett, aszfaltburkolattal nem rendelkező utakra vezessék a teherautókat, olyan útkereszteződésekbe, ahol nem is tudnak biztonságosan kanyarodni” – szögezte le Gyergyószentmiklós polgármestere.

Az aszfaltozott utak két ok miatt sem jöhetnek szóba. Az egyik, hogy a forgalmat a városközponton kellene így átvezetni, műemlék zónában, Székelyföld egyik főterén. Ez már azért sem elfogadható, mert

erkölcsi kötelesség az épített örökséget a forgalom veszélyeitől megvédeni.

Mellesleg a főtér be- és kijárata is túl szűk a nagyobb járművek számára, néha turistabuszok is elakadnak itt – mutatott rá az elöljáró. De ha nem lenne ez a szempont, akkor is lehetetlen ennek az útvonalnak a megnyitása a teherforgalom előtt: egy frissen készült szakértői tanulmány kimutatta, hogy

a Gábor Áron utcai Békény-híd nem bírná el a terhelést.

Sőt már a jelenlegi közlekedés biztonságának érdekében is sebességkorlátozást kell itt bevezetni, a híd megerősítésre szorul és a gyalogosok átkelőjét is újra kell építeni.

Nagy Zoltán megjegyezte, hogy a megyei önkormányzat illetékesei

nem is egyeztettek vele az általuk javasolt tervről, miszerint a teherforgalom fele a városközponton haladjon át.