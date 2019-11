Kamerákon figyelik a szabálysértőket, és rendszám alapján utólag is büntetnek Csíkszeredában

• Fotó: Gábos Albin

Csíkszereda önkormányzati képviselő-testülete még 2006-ban hozott egy határozatot, amely megtiltja a 3,5 tonnánál nagyobb összsúlyú gépjárművek engedély nélküli közlekedését a város központi övezetében, amelyet a Brassói út, Zöld Péter utca, Testvériség sugárút, Hunyadi János, Csütörtök, Márton Áron, Nagyrét, Fűzfa és Villanytelep utcák által közrezárt területként jelöltek meg. A határozat szerint az áruellátást végző, illetve különböző munkálatokhoz szükséges teherautók díjfizetés alapján kiadható behajtási engedély birtokában közlekedhetnek a megjelölt területen, az előírások viszont nem vonatkoznak a különböző hatóságok, mentők, tűzoltók, szolgáltatók járműveire, a helyi tömegközlekedési és turistabuszokra.

A keleti ipari övezetet megközelítő teherautók, kamionok a Zöld Péter utcát, a Hunyadi János és Szentlélek utcák egy szakaszát, illetve a Testvériség sugárutat engedély és díjfizetés nélkül használhatják a határozat szerint, amely azt is tartalmazta, hogy

a forgalmi táblákkal is jelzett tiltást megszegő, engedély nélkül behajtó gépjárművek vezetőit 2500 lejig terjedő bírsággal sújthatják.

A határozat alapján eddig csak a rendőrség bírságolhatott, nemsokára viszont a városszerte felszerelt térfigyelő kamerákat is felhasználják a szabálysértők azonosításához.

Mint Lázár Péter, a polgármesteri hivatal városgazdálkodási osztályának vezetője tájékoztatott, előkészületben van egy olyan rendszer bevezetése, amelynek részeként a kamerák felvételeit rendszeresen figyelve igyekeznek kiszűrni az engedély nélkül behajtó, a súlykorlátozást túllépő járműveket. Ezek vezetői

a rendszámok alapján történő azonosítás után utólag kapják meg a bírságról szóló jegyzőkönyvet.

Mivel Csíkszeredában a kelet-nyugati irányú elkerülő út mellett nemsokára a vasúti felüljáró és a Rét utca közötti elkerülő út is járható lesz, az áthaladó forgalom számára biztosítva lesznek a kerülő útvonalak. Ugyanakkor az új út megnyitása után a vasúti felüljárón is súlykorlátozást vezetnek be, ezért ajánlott lesz erre is figyelni.