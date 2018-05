Kalandpark költözött Gyergyószentmiklósra

Csomafalváról Gyergyószentmiklósra költözött, és így sokkal látogatottabbá vált a 4-es kalandpark. Elsősorban gyermekek számára tud kivételes élményt nyújtani, de a vállalkozókedvű felnőttek és idősebbek számára is különleges szórakoztatást biztosít.

A gyermekek megtapasztalhatják: igenis sok mindenre képesek • Fotó: Gergely Imre

Amint a neve is jelzi, a 4-es kilométerkőnél, az egykori tó közelében található a szabad levegőn kialakított, kalandos szórakozást nyújtó létesítmény. Fák között kifeszített köteleken, hidakon lehet mászkálni, több méteres magasságban egyensúlyozva.

Bátorság- és erőpróba is egyben ez a fajta kikapcsolódás.

„Elsősorban gyermekeket várunk, hiszen őket kell ösztönözni, hogy kimozduljanak otthonról. A kalandpark lehetőséget ad számukra, hogy legyőzzék félelmeiket, de fejleszti az egyensúlyérzéket, az önkontrollt, és tudatosítja a gyermekben azt, hogy igenis képes megfelelni a kihívásoknak” – fogalmaz a kalandparkot működtető vállalkozó, Nagy János. Ha a gyermek egyszer kijött ide, már nem kell több biztatás, csupán az a nehéz, hogy rávegye a szülő: haza is kellene menni.

A kalandpark már korábban is létezett, de egy félreeső helyen, minden településtől távol, az erdőben volt kialakítva. Itt, a 4-esnél azonban bárki számára könnyen elérhető, akár biciklivel vagy családi séta úti céljaként is. Jelenleg tizenkét személy számára megfelelő felszereléssel rendelkeznek, így egyszerre tucatnyian tudnak haladni a köteleken. Csaknem minden korosztály számára kikapcsolódást tud nyújtani.

Nem annyira az életkor számít, a gyermekek esetében is a testmagasságot veszik figyelembe, azt, hogy kezükkel el tudják-e érni a biztosításokat, és hogy elég erősek-e, hogy ki- és becsatolják.

Hét-nyolc évesek már kipróbálhatják, de öt-hat évesek is végigmentek a kötélpályákon. Nem a kor, hanem a találékonyság, rátermettség számít. Akár fiú, akár lány a „kalandozó”, a kitartás és az összpontosítás a döntő. A lényeg, amire megtanít a kalandpark:

nem szabad feladni az első akadálynál, hanem rá kell jönni a megoldásra, és menni tovább.

Ha a fő célközönséget a gyermekek is jelentik, nem csak nekik szól a meghívás. A szülők, nagyszülők, felnőttek, de akár 50–60 évesek is kipróbálhatják magukat itt, a kalandpark személyzete segít ebben is.