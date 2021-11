Kagyló alapú mediterrán étel az ebédlőasztalon

Egyre több nagyüzletben kapható már feketekagyló, így nem csoda, hogy az éttermek menüjében is kezdtek megjelenni az abból összeállított ételek. Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa úgy véli, érdemes otthon is próbálkozni a nem megszokott alapanyag elkészítésével, hiszen egyáltalán nem nehéz feladat – az alábbiakban azt is elárulja, mit kell tennünk, hogy az ebédlőasztalunkra kerülhessen a különlegesség.