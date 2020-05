Június elején folytatódhat a jogosítványszerzés

• Fotó: Barabás Ákos

A szóvivő azt is kiemelte: engedélyezett a gyakorlás is, a tanulóvezetők órákat vehetnek oktatóiktól, hogy felkészüljenek a vizsgára.

Második körben majd azok a tanulóvezetők bizonyíthatnak a gyakorlati vizsgán, akik a szükségállapot idejére kaptak időpontot, de a felfüggesztés miatt nem tudtak szerencsét próbálni. Őket automatikusan, ugyancsak kronológiai sorrendben jegyzik elő, az újabb vizsgaidőpontokat pedig közlik a sofőriskolákkal, illetve a prefektusi hivatal weboldalán is közzé teszik. Pănescu arra is kitért, hogy a többi tanulóvezető csak azt követően kap majd új időpontot, miután az első két említett kategória érintettjei levizsgáznak. Érdemes továbbá észben tartani, hogy a közszolgálathoz csak védőfelszerelésben lehet belépni, kötelező a maszk viselése. Kötelező módon az előjegyzésnek megfelelő napon és órában kell a helyszínre érkezni a zsúfoltság elkerülése érdekében.

A sofőrvizsgák újraindításának megszervezési módja elégedetlenséget szült a sofőriskolák körében: főként azt nehezményezték, hogy az új vizsgaidőpont előjegyeztetését a tanulóvezetők egy része esetében a sofőriskolák kell elvégezzék. Semmilyen hivatalos tájékoztatást nem kaptak, amit tudnak, arról is csak a megyeközpont egyik iskolájától értesültek – kezdett bele a panaszokba Turáni Mihály, az egyik székelyudvarhelyi autósiskola igazgatója. Elmondta, az a gondjuk, hogy tudomásuk szerint ők kell felvegyék a kapcsolatot azokkal a tanulóvezetőikkel, akiknek elmaradt a vizsgája a szükségállapot március közepén történt bevezetésétől május közepéig, és ugyancsak a sofőriskolák kell összegyűjtsék tőlük az iratcsomókat, majd bevigyék Csíkszeredába az új gyakorlativizsga-időpontok előjegyeztetése érdekében.

Ez elég komplikált, mert amikor valakinek Csíkban sikerül az elméleti vizsgája és megkapja a gyakorlati vizsgára az időpontot, az már az iskolának nemigen jelenti le, legfeljebb egy-két héttel előtte jelentkezik, hogy tudjon felkészülni. Ebből kifolyólag mi nehezen tudjuk kideríteni, hogy melyik tanulónak járnak le a papírjai, melyik van már a határán ennek, stb.

– emelte ki Turáni Mihály. Szerinte sokkal könnyebb dolguk lenne, ha a Hargita Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Közszolgálattól (DRPCIV) elküldenék a sofőriskoláknak a szükségállapot bevezetése óta elmaradt vizsgák előjegyzéseit, így minden autósiskola ki tudná válogatni a listáról a saját tanulóit, akikkel így könnyebben fel tudnák venni a kapcsolatot, mintha végig kellene telefonálják az összes tanulóikat. Nagyon sok tanulóvezető van ebben a helyzetben, ráadásul vannak köztük olyanok is, akik külföldről tértek haza a vizsgázás reményében, de az ilyenkor kötelező karanténba kerültek, az ő esetükben nem is tudják, miként kellene eljárni – mondta tanácstalanul.

Az autósiskola vezetője szerint egyébként az Országos Gépjármű-bejegyzési és Jogosítvány-kibocsátó Hivatal igazgatója több lehetőséget is adott a vizsgáztatás újraindításának a megszervezésére – egyebek között az automatikus újraprogramálást, illetve az autósiskolák bevonása általi ügyintézést –, de ezek közül a megyék a számukra kényelmesebb módot választották.

A sofőriskolák aggályaival kapcsolatosan Adrian Pănescu elmondta, csak azoktól a tanulóvezetőiktől kell begyűjtsék az iratcsomókat és előjegyeztessék számukra az új gyakorlativizsga-időpontot, „akiknek a szükségállapot idején lejárt a felkészülési időszaka”, azaz, akiknek az iratcsomójának lejárt az érvényessége. Azt, hogy az adott iskola mely diákjai vannak ebben a helyzetben, az iskolában tudják a legjobban – hangsúlyozta a szóvivő –, hiszen a tanulóvezetők felkészítéséről szóló adatlapot elektronikus formában is be kell vezessék a Román Közúti Hatóság (ARR) adatbázisába, ami számos adat mellett azt is tartalmazza, hogy a tanuló mikor kezdte el és mikor fejezte be az iskolát, melyik oktatóval tanult, stb., és ezt az adatlapot importálja a DRPCIV megyei kirendeltsége is a rendszerből, amikor a vizsgaelőjegyzést elvégzik.

Az új gyakorlativizsga-időpont előjegyeztetése azért történik ez így, hogy az érintett tanulók ne utazgassanak a megyében tömegesen, és hogy elkerüljék a zsúfoltságot a DRPCIV megyei székhelyén is, csökkentve ezáltal a koronavírus terjedésének a kockázatát – magyarázta el az intézkedés okát Adrian Pănescu. Hangsúlyozta ugyanakkor azt is, hogy a vizsgák újraindításának a megszervezése hasonlóan történik országszerte a Bukaresti rendelkezés szerint. A karanténban lévő vizsga előtt álló tanulóvezetők ügyével kapcsolatban azt mondta, a sofőriskolák semmiképpen ne keressék őket a karanténidőszak alatt a dossziéjuk begyűjtése érdekében, majd csak az izolációs időszak lejárta után.

A vizsgáztatást várhatóan június másodikától indítják újra.