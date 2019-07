Július eleje óta nem működik megfelelően az elektronikus egészségügyi kártyák rendszere

Végelgyengülés? Nagyon gyakran csak offline módban működik az egészségügyi kártyák rendszere

Nagyon gyakran csak offline módban tudják használni az egészségügyi rendszerben – kórházakban, háziorvosi rendelőkben, gyógyszertárakban – az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerét, tehát az állami egészségbiztosítási rendszer által finanszírozott egészségügyi szolgáltatások érvényesítésére és elszámolására szolgáló informatikai hálózatot.

Tizennyolcadik napja tart az üzemzavar, amely miatt az egészségügyben csak körülményesen és a szokásosnál lassabban tudják bevinni a rendszerbe az elvégzett szolgáltatások adatait.

A legnagyobb gond az, hogy a szolgáltatók nem tudják leellenőrizni, hogy a hozzájuk forduló páciensek rendelkeznek-e egészségbiztosítással.

Lehet, hogy a betegek többet kell várjanak az orvosnál a receptre vagy a patikában a gyógyszerre, de nem áll le az egészségügyi rendszer attól, hogy gyakran nem működik a valós idejű érvényesítés az elektronikus egészségügyi kártyák rendszerében – mondta megkeresésünkre Székely Pál gyógyszerész, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara alelnöke. Hozzáfűzte, ilyen esetekben az az egyik legfőbb gond, hogy offline nem tudják leellenőrizni a páciensek biztosítotti státuszát. Vannak olyan gyógyszertárak, amelyekben emiatt nem adják ki azonnal az ingyenes és kedvezményes gyógyszereket, de nem ez a jellemző, általában megkapják az orvosságokat a kliensek, csak a szokásosnál valamivel lassabban – magyarázta a megyei gyógyszerészkamara alelnöke.

„Agyrém” így dolgozni

A patikákban egyfajta biztosítékként tekintenek arra, hogy a kliens egy orvostól érkezik a receptjével. Csakhogy az orvosi rendelőkben úgy állítják ki a vényeket, amikor a rendszer csak offline módban működik, hogy nem tudják leellenőrizni a páciens biztosítotti státuszát – tudtuk meg a Háziorvosok Hargita Megyei Szövetségének az elnökétől.

Soós-Szabó Klára elmondta,

az, hogy a páciens rendelkezik egészségügyi kártyával még nem garancia arra, hogy biztosított, így előfordulhat, hogy a háziorvos utólag kamatostól kell visszafizesse az egészségbiztosítási pénztárnak egy szolgáltatás árát,

mert az üzemzavar miatt nem tudott tájékozódni páciense biztosítotti státuszáról. További problémaként említette meg, hogy a újraindulásakor a rendszer nem fogja automatikusan feldolgozni az offline bevitt adatokat, így az is az orvosokra hárul majd, ráadásul az előírások szerint záros határidőn belül, még a hónap vége előtt kell érvényesítsék az offline módban elvégzett szolgáltatásokat. Amikor viszont még így sem működik a rendszer, egy későbbi időpontra kell visszahívják a beteget. „Ilyen körülmények között agyrém dolgozni” – fogalmazott Soós-Szabó Klára.

Nagy gondot jelent a kórházakban is

A rendszer hónap eleje óta tartó üzemzavara a kórházakban is megnehezíti a munkát. Kiss Edit, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház szóvivője érdeklődésünkre elmondta, nagy gondot jelent az intézmény számára, hogy nem működik, akadozik az egészségügyi kártyák rendszere. A kórházban elvégzett szolgáltatásokat 72 órán belül le kell jelenteni ebben az online rendszerben az egészségbiztosító pénztárnak, de ezt a határidőt jelen körülmények között nem lehet betartani. A megyei egészségbiztosítási pénztártól azt a tájékoztatást kapták, hogy a helyzet orvoslásáig elfogadják azt, ha a hónap végéig tesznek jelentést az elvégzett szolgáltatásokról.

A betegek számára a rendszerhiba főként várakozási időt jelent: elsősorban a járóbeteg-rendelőkben kell várakozni addig, amíg az ott dolgozó személyzet próbálja használni a kártyákat

– tájékoztatott a kórház szóvivője.

Határidő-hosszabbítás

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnökének erre lehetősége van és ki is fogja adni a rendeletet arról, hogy a rendkívüli helyzet miatt a szokásosnál nagyobb haladékot kapnak a szolgáltatók az offline elvégzett szolgáltatások lejelentésére. Ezt a határidőt várhatóan kitolják augusztusra, de a részletek csak később derülnek majd ki, ugyanis a rendeletet csak a rendszer üzemzavarának az elhárítása után tudják kiadni – tájékoztatott Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója. Megerősítette, hogy nem megfelelően működik a rendszer, ami a havi jelentések leadását is megnehezítette, illetve általánosságban gondokat okozott a biztosítottaknak, az egészségügyi szolgáltatóknak, de az egészségbiztosítási pénztár alkalmazottainak is, hiszen ők is ebben a rendszerben dolgoznak.