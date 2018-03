Juhtenyésztésről, tönkölybúza-termesztésről értekeztek

• Fotó: Baricz Tamás Imola

A Karcagi Kutatóintézet segítségét is felajánlotta a gazdáknak, mint mondta, akár csoportosan is szívesen fogadják az itteni juhtartókat, hogy gyakorlati dolgokat is bemutathassanak.

Nem mindegy, hogy mit eszünk

Követői is vannak a gyergyószentmiklósi termesztőnek, nemcsak a szomszédos településeken, a térségben is többen foglalkoznak tönkölybúzával. Czimbalmos arra biztatja a közösségeket, hogy ne sajnálják a pénzt, fektessenek be hántolásra, őrlésre alkalmas gépekre. Ő sajátjait úgy tervezte meg, hogy akár kézzel, de ha kell, akkor lábbal is meg lehet hajtani. Minden térségnek a szükséges felszerelések meg kellene legyenek, mert minden jel arra utal, hogy a túlélésünk szempontjából nagyon fontos lehet” – fogalmazott.

Bara István biokertész is egyik követője Czimbalmosnak, ő is megosztotta tapasztalatát, többek között a tönköly őrléséről beszélt részletesen, bemutatva a kézzel hajtható köves malmot, melyet otthonában rendszeresen használ, hisz a család számára tönkölylisztből készül a kenyér. A körkörös mozgás szakrális jelentőségére is felhívta a figyelmet, hangsúlyozva, egyáltalán nem mindegy, hogy mit viszünk be táplálékként a szervezetünkbe, hogy egészségesek maradjunk.