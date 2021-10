Juhhús kicsontozva, érlelve

A környékünkön kevésbé ismert, ám a román vidékeken gyakran fogyasztott, úgynevezett juhpasztráma elkészítésének módjáról mesélt ezúttal lapunknak Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki meg is pirította a különleges alapanyagot. Persze a köret sem maradt el, amelyet többféle zöldségből állított össze. Ezt pedig már csak megkoronázta a mentás öntet.

Juhpasztráma zöldségkörettel és mentás öntettel • Fotó: Fülöp Attila

A már megérlelt húsból szelt le egy darabot Karácsony József az ebéd elkészítéséhez. „Ezt nyersen, pörköltként és sültként is lehet fogyasztani, mi ugyanakkor grillen sütöttük ki” – közölte. A húst bekente némi fokhagymapráddal, pár csepp friss citromlevet facsart rá, majd forró olívaolajban sütötte meg mindkét oldalát 4–4 percig.

– tanácsolta a szakember. Ha kivettük a vízből a húst, akkor egy szellős helyen akasszuk fel, és legalább egy éjszakát hagyjuk száradni. Ezután jó vastagon kenjük be sóból, borsból, tört szerecsendióból, fokhagymaporból, illetve őrölt pirospaprikából összeállított fűszerkeverékkel. Ismét hagyjuk száradni egy-két napig egy szellős helyen – például a padláson –, utána pedig következhet a füstölés, lehetőleg bükkfa fűrészport használva. A füstölést kétnaponta kell elvégezni egy hétig. „Nem kell annyi füstöt használni, mint a disznóhús esetében, a lényeg, hogy valamennyire átjárja és különleges ízt kölcsönözzön az ételnek” – így a séf.

– jelentette ki a szakember. Mint mondta, ehhez első lépésként teljesen ki kell csontoznunk egy juhot, esetleg bárányt. A juhászok rendszerint meddő birkát használnak fel. Ezt az immár csont nélküli húst csavarjuk fel, majd hűvösebb időjárás esetén – ősz, tél, tavasz – legalább hét napra helyezzük sós vízbe (nyáron elég erre 3–4 nap is).

Noha mostanság egyre gyakrabban találni a nagyobb üzletek polcain is juhpasztrámát, a háztájon elkészítettnek nincs párja, hiszen azt saját ízlésünk szerint ízesíthetjük

Köretként édesburgonyát, sárgarépát és petrezselyemgyökeret vágott négyszögletű, ceruzavastagságú, úgynevezett batonokra, és némi szintén feldarabolt édesköménygyökérrel, paprikával tizenkét percig főzte sós vízben. Ezt utána hideg vízben átmosta, majd vajon pirította le, koktélparadicsomot is adva a zöldségekhez. Közben jégsalátát aprított, valamint friss uborkát és lila hagymát karikázott fel, illetve édesköménygyökeret is vágott bele. Némi édes-csípős szósszal, valamint olívaolajjal és szőlőecettel ízesített, végül mindezt összekeverte a lepirított zöldségekkel, és tengeri sót szórt a köretre. Ezt tálalta a hús mellé.

Persze a munka még nem fejeződött be, hiszen egy kellemes öntetnek is szükségét érezte a szakember. Joghurtot vette elő, amihez először sót, borsot és reszelt fokhagymát kevert. Ezután következett egy kevés porcukor és néhány csepp citromlé. A végső ízhatást apróra vágott friss mentával adta meg. Persze adagolt még tejfölt is, hogy ne maradjon annyira folyékony az öntet. Mindezt egy külön edényben tálalta.