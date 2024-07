Jubilál a háromszéki Cigányfolklór Tábor

Az idei táborban a szervezők különlegességekkel is készülnek: fotókiállítással, jubileumi gálaműsorral, Gázsa és Heveder koncerttel, táncházzal várják azokat, akik értékelni tudják ezt az ősi, színes kultúrát. Készülőben van egy dokumentumfilm is, amely a tábor életének elmúlt 25 évét mutatja be, ennek néhány részletét, előzetesét is levetítik kedvcsinálónak. A Cigányfolklór Tábor regisztrációhoz kötött.