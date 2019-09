Jövőtől újragondolják a Vásárhelyi Forgatagot

Portik Vilmos és Molnár Imola ismertette a mérleget, pozitívumot és negatívumot egyaránt • Fotó: Haáz Vince

Portik kitért arra is, hogy péntek reggel a Ligetet a stadiontól elválasztó kerítéseken és kapukon, annak ellenére, hogy azokat lezárták, többen is áthatoltak, és a stadionban randalíroztak, fiatalokat bántalmaztak.

Hétfőn este 2000 ember, kedden és szerdán 600–700, pénteken egész nap 7000, szombaton 6–7000 ember fordult meg a rendezvényeken, míg vasárnap az esti Neoton Família Sztárjai koncertet is beleértve több mint 8000 résztvevővel számoltak.

Mint mindig, most is nagy figyelmet szenteltek a gyerekes családoknak. A Csicsergő gyerekudvar programjai is minden eddiginél népszerűbbnek bizonyultak, ahogy a koncertkínálat is változatosságában, sokszínűségében sok nézőt vonzott. A marosvásárhelyi filharmónia szabadtéri előadását több éves egyeztetés előzte meg, hogy azok is halljanak klasszikus zenét, természetesen könnyed feldolgozásban és előadásban, akik még eddig nem voltak hangversenyen. A Sárik Péter és Falusi Mariann dzsesszkoncertje is olyan volt, hogy mindenki számára fogyasztható élményt nyújtott.