Jövőre újra Weekend Lake fesztivál

A szervezők és fesztiválozók nagy bánatára véget ért a Weekend Lake fesztivál. Szomorúságra viszont nincsen ok, hiszen jövő nyáron újra élettel telik meg a Szent Anna-feredő környéke.

„Az idei fesztivál minden várakozásunkat felülmúlta. Rengeteg munkánk van a szervezésben, viszont ugyanannyi pozitív visszajelzést, segítő szándékot és hálával teli mosolyt kaptunk. Éppen ezért már ki is tűztük a jövő évi fesztivál dátumát, sőt már az elővételes jegyek értékesítését is megkezdtük” – jelentette be Teutsch Tamás főszervező.