Jövőre új székházba költözhetnek a hegyimentők

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat új székhelye a 112-es segélyhívószám diszpécserszolgálata melletti telken épül fel Marosvásárhelyen. Ahogy Kovács Róbert, a hegyimentők vezetője a Székelyhonnak elmondta, hamarosan meghirdetik a munkálatokra a versenytárgyalást, és ha minden a tervek szerint halad, akkor jövő év elején már be is költözhetnek az új székházukba.

Kovács Róbert hegyimentő és Tas kutyája • Fotó: Henn Attila

A Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat 10 alkalmazottal és 34 önkéntessel jelenleg egy Eminescu utcai bérelt ingatlanban működik. Ahogy Kovács Róbert érdeklődésünkre megfogalmazta, nagy szükségük van egy saját székházra, egy jól felszerelt központra. Ez remélhetőleg év végére elkészül, és jövő év elején be is költözhetnek már. Ahogy Kovács Róbert elmondta, a tervezők a megvalósíthatósági tanulmány és a tervek készítésekor is folyamatosan konzultáltak velük,

figyelembe vették a szükségleteiket, igényeiket, hogy az új központ teljesen megfeleljen az elvárásoknak.

A Maros megyei önkormányzat tulajdonában levő telken, a városközponthoz közel, a 112-es egységes segélyhívó diszpécserszolgálatának a szomszédságában épül meg egy 500 négyzetméternyi felületen a megyei tűzoltóság kiképzőközpontja, mellette pedig 700 négyzetméteren a hegyimentők székháza. Péter Ferenc, a megyei önkormányzat elnöke megerősítette, hogy számukra is prioritás az új központ megépítése. „A megyei tanács 2018-ban 80 ezer lejt fordított a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, 2019–2020-ban készül el a kivitelezési terv, amelyre 200 ezer lejt fordítottunk a megyei költségvetésből,

idén pedig már van egy jóváhagyott 4 millió lejes költségtétel a versenytárgyalás megszervezésére

– részletezte az elnök. Kovács Mihály Levente, a Maros megyei tanács alelnöke szerint ígéretes időszak elé néz a hegyimentő szolgálat, amelynek valamennyi projektjét támogatja a fenntartó.

Az új székházban nemcsak az alkalmazottak és az önkéntesek, hanem két mentőkutya is helyet kap. Ahogy Kovács Róbert a Székelyhonnak elmondta, Tas, a holland juhász és Nero, a labrador nemrég vizsgázott a Fogarasi-havasokban, ami azt jelenti, hogy elismert, hivatásos hegyimentő kutyaként végezhetik feladataikat. Évente 15 és 30 közötti bevetésen vesznek részt, segítenek a keresésben, emberi életeket mentenek. Ahhoz, hogy mentőkutya minősítésüket megtarthassák, minden évben vizsgáznak – tette hozzá a hegyimentők vezetője.